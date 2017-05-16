Эксперты Совета Европы призвали Сербию признать расправу в Сребренице геноцидом

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Deutsche Welle
вторник, 16 мая 2017 г. 09:00
Эксперты Совета Европы призвали Сербию официально признать геноцидом массовую расправу над мусульманами в Сребренице в 1995 году.
© AP / Scanpix

Парламент и президент Сербии принесли извинения за случившееся, однако до сих пор со всей ясностью не признали тогдашние события геноцидом в соответствии с заключением, к которому пришли международные суды, заявила Комиссия СЕ по борьбе с расизмом и нетерпимостью во вторник, 16 мая.

В июле 1995 года - всего за несколько месяцев до окончания войны в Боснии - боснийско-сербские формирования похитили и убили около 8000 мусульман. Эта расправа считается самым ужасным военным преступлением в Европе со времени окончания Второй мировой войны.

В своем заявлении комиссия СЕ выразила сожаление по поводу медленного прогресса в деле поимки и привлечения к ответственности виновных в геноциде и "других военных преступлениях на почве расизма". Признание факта геноцида и прозрачное расследование всех случаев насилия, однако, "абсолютно необходимы для того, чтобы люди из различных этнических групп впредь не жили в страхе перед запугиванием и новой волной преступлений на почве насилия", подчеркивается в документе.

Сербия со времени окончания войны в Боснии отказывается официально признавать события в Сребренице геноцидом, вопреки мнению международных органов юстиции.

Deutsche Welle
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