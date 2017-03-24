Эксперты: Россия накопила в Сербии символический капитал

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Deutsche Welle
пятница, 24 марта 2017 г. 17:00
В Сербии растут пророссийские настроения, а проевропейские взгляды теряют популярность. Но настроения трудно конвертировать во что-то реальное, констатируют эксперты.
© Scanpix

2 апреля в Сербии пройдут выборы президента республики. Победу, скорее всего в первом же туре, предсказывают действующему премьер-министру страны Александару Вучичу - в социологических опросах он безоговорочно лидирует.

На эти выборы в Европе смотрят с тревогой, говоря о растущем влиянии России и пророссийских настроениях в Сербии. Это могла почувствовать на себе верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, которую во время выступления в сербском парламенте в начале марта фракция пророссийских радикалов встретила криками "Сербия! Россия! Нам не нужен ЕС!"

Председатель комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер спустя несколько дней заявил, что "Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации". Но эксперты, опрошенные DW, с такой оценкой не согласны.

Выгодные разговоры

"Глупостью" назвал заявления Макаллистера российский эксперт Института Европы РАН Павел Кандель. "В Европе, начиная с украинского кризиса, говорят о российской угрозе для Балкан. Эти разговоры поддерживаются и в столицах государств Западных Балкан, и некоторыми политологами в Москве, мол, даже на Западе признают российскую мощь. Но эти разговоры никак не соотносятся с действительностью", - уверен Кандель.

По его мнению, представление о том, что "Россия ставит далеко идущие цели на Балканах, как кажется многим на Западе, совершенно неверное". Интерес России к Балканам, считает Кандель, в большей степени ограничивается интересами собственного нефтегазового комплекса. Так, российской госкомпании "Газпром" принадлежит больше половины акций энергопредприятия "Нафта Индустрия Сербии" ("НИС"), которая вносит примерно 17 процентов в сербский бюджет, добавляет эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Душан Рельич.

Фактами разговоры о большом влиянии России в Сербии не подтверждаются, продолжает Кандель, приводя такие примеры: "60-70 процентов торгового оборота у Сербии - со странами ЕС, и только 6-7 процентов - с Россией. Схожее соотношение - в капиталовложениях, банковской сфере, СМИ".

Но разговоры о большом влиянии России, по мнению Канделя, ведутся потому, что выгодны как Брюсселю, так как отвлекают от внутренних проблем, так и остальным сторонам: "Балканским лидерам выгодно стимулировать замершую евроинтеграцию, показывая (Брюсселю. - Ред.), что если вы не будете двигаться, то у нас есть куда обратиться. В Москве недалеким умам тоже выгодны эти разговоры как признание российской мощи".

Символический капитал

Однако эксперты согласны с тем, что Россия в последнее время накопила в Сербии значительный символический капитал. "Все сербские партии, даже из противоположных лагерей, понимают: для того, чтобы успешно выступить на выборах, надо съездить в Москву и сделать селфи с Путиным. Это уже можно проследить на нескольких последних выборах, это закономерность", - констатирует эксперт института Европы РАН.

Однако конвертировать симпатии в реальные политические дивиденды сложно. "Растут симпатии к России - но почему-то те люди, которые симпатизируют ей, голосуют все-таки за Вучича, а не за те партии, которые выставляют себя как более пророссийские", - указывает Кандель. Такие партии маргинальны, и шансов, что они придут к власти, немного, прогнозирует эксперт института Европы РАН.

Сербия - страна, где общественное мнение неоднородно, замечает Рельич: "Есть часть населения, которая видит традиционного союзника в России. Но есть и часть населения, которая очень критически относится к системе Путина именно потому, что его позицию в вопросах защиты прав человека, демократии в Европе не разделяют".

Косовская карта

Помимо символического капитала у Москвы остается еще один важный козырь в переговорах с сербским руководством - право вето России в Совбезе ООН, с помощью которого она неоднократно блокировала вступление частично признанного государства Косово в ООН. "Любое правительство Сербии, вне зависимости от его отношения к Москве, будет учитывать этот факт", - отмечает Рельич.

Сербия, как и Россия, не признает Косово самостоятельным государством. Москва готова продолжать разыгрывать эту карту, добавляет Кандель, и в торгах с Брюсселем она "для Белграда явно не лишняя".

ЕС кажется сербам все менее достижимым

Ослабление позиций ЕС в Сербии временное и носит конъюнктурный характер, утверждает Душан Рельич: "Доверие к ЕС упало, особенно после Brexit. В регионе до сих пор острее, чем в ЕС, чувствуются последствия финансового кризиса 2008 года. Многие недовольны миграционной политикой ЕС. Поток мигрантов идет из стран-членов ЕС Болгарии и Греции в Сербию, застревая там. И сербское население уверено, что не получает достаточной поддержки со стороны Евросоюза".

Сегодня порядка 45 процентов сербов поддерживают вхождение страны в Евросоюз, переговоры об этом начались пять лет назад. ЕС кажется все менее достижимым, а условия примирения с Приштиной многим кажутся несправедливыми, объясняет эксперт фонда "Наука и политика". Но конъюнктура может измениться: "Если ускорится сближение, то и число сторонников (вступления Сербии в ЕС. - Ред.) вырастет".

В любом случае после избрания Вучича президентом особых изменений во внешней политике Белграда ждать не приходится, во многом из-за позиции ЕС. Брюссель, по убеждению опрошенных DW экспертов, не скоро еще будет готов предложить Сербии вступить в ЕС. В Сербии "продолжится такая же политика балансирования, хотя баланс не в пользу России, скорее в пользу Брюсселя", заключил Кандель.

Deutsche Welle
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