Комиссия по расследованию причин крушения Ту-154 Минобороны под Сочи проверяет все версии, включая, как обычно, и теракт, однако склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения.

Версия технической неисправности пока вышла на первый план и является приоритетной, рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах. Неисправность самолета в данный момент рассматривается в качестве основной причины падения лайнера. По предварительным данным, при наборе высоты могла возникнуть техническая неисправность критического характера, которая привела к катастрофе.

Что касается версии теракты, которую эксперты обязаны рассматривать, то она "практически исключается". Также "маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов".

Говоря о погодных условиях, которые часто становятся причиной авиакатастроф, источник утверждал, что метеоусловия в районе крушения "были благоприятными для выполнения полета".

Фрагменты корпуса самолета обнаружены в акватории Черного моря в районе Сочи на расстоянии от 1,5 до 7 км от берега, на глубине 50-70 метров. Разлет обломков самолета составил порядка 15 км. В 6 км от берега было найдено тело одного из погибших.

Разлет обломков свидетельствует, что лайнер развалился в воздухе

Известный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев считает, что человеческий фактор маловероятен в ситуации, когда самолет идет на взлет.

"Технический фактор может быть. В человеческий фактор, с учетом, что самолет шел на взлет, я не верю", — сказал Толбоев. По его словам, первые официальные версии причин катастрофы станут известны после того, как достанут и расшифруют "черные ящики". "Ту-154 — надежный и хорошо зарекомендовавший себя самолет", — сказал Толбоев.

Как заявил в интервью "Коммерсанту" майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов, версии ошибки пилота и отказа техники — это самые реальные причины, которые рассматривают в таких случаях в первую очередь. "Но это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты, это буквально несколько минут, пропадает с экранов радара… Самолет на взлете падает очень редко, тем более такого класса. Ту-154 имеет три двигателя, он очень надежен", — говорит летчик.

По его словам, то, что пропавший с экранов радаров самолет не подавал никаких сигналов бедствия свидетельствует, что он "моментально потерял скорость и просто упал в штопорное положение, то есть неуправляемое". В этом случае пилот испытывает неимоверные перегрузки и просто физически может быть неспособен включить сигнал бедствия.

"Я думаю, произошло разрушение самолета, как это было в Шарм-эш-Шейхе, где скорость у него была сначала 780 км/ч и потом резко стала 170 км/ч, и потеря высоты 1000 метров", — сравнивает Красноперов.

Кроме того, летчик обратил внимание на большой разлет осколков (около 15 км). "Если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте. Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик…, кто-то что-то мог подложить. Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе. Просто он взрывается, и все. А когда лайнер просто падает, получается пятно масляное, и потом всплывают части", — объяснил майор ВВС.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич также отмечает, что обломки рассыпаны по большой площади, что может быть свидетельством того, что самолет начал разрушаться еще в воздухе.

"То есть он разрушился не при падении. А если в воздухе — то это теракт. Потому что невозможно, чтобы при ошибке пилотирования самолет разрушился в воздухе. Это нужно сорвать его, например, в штопор, и это очень сложно было бы сделать. А если это техническая неисправность, то, все равно, не бывает таких неисправностей, которые приводят к разрушению в воздухе", — говорит специалист.

Военный эксперт Александр Гольц, отмечая, что бессмысленно говорить без черных ящиков, был это теракт или неисправность, отмечает настораживающую деталь — российская власть сразу начала отрицать версию теракта, сообщает "Открытая Россия".

Предполетный досмотр на военных рейсах не такой тщательный

Следователи рассматривают версию теракта среди других возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ близ Сочи.

Подобная версия не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она всегда рассматривается при крушении лайнеров.

Однако в данном случае, следователи обратили внимание на то, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов, сообщает Lenta.ru. "Все свои. Это временами расхолаживает", — отметил источник издания.

В данный момент спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.