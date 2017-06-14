Эксперты прогнозируют переизбыток нефти на рынке и в 2018 году

Давление на нефтяной рынок сохранится и в будущем году. Это вызвано тем, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2018 году вырастет вдвое, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

Давление на нефтяной рынок сохранится и в предстоящем году. В 2018 году предложение будет, по всей видимости, расти быстрее спроса, хотя потребление нефти впервые превысит 100 млн баррелей в сутки, сообщило в среду, 14 июня, Международное энергетическое агентство (МЭА) - автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), консультирующий индустриальные страны по вопросам энергетики.

Эксперты МЭА полагают, что на прогнозируемую ситуацию не повлияет и решение стран ОПЕК и других ведущих нефтедобывающих государствами о сокращении объемов добычи нефти до марта будущего года. Это связано с тем, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2018 году, очевидно, удвоится.

Согласно прогнозам МЭА, производство нефти в этих странах вырастет с 700 тысяч бпррелей в сутки в текущем году до 1,5 млн баррелей в будущем и тем самым слегка превысит рост мирового спроса на это сырье. В результате глобальные запасы нефти не сократятся до желаемых объемов к концу согласованного периода снижения темпов нефтедобычи, поясняет агентство.

13 стран ОПЕК и еще 11 государств, включая Россию, в конце мая договорились продлить срок действия этого периода, чтобы стабилизировать цены на нефть, которые упали с более чем 100 долларов за баррель в середине 2014 года до менее 30 долларов в начале 2016 года. После некоторого повышения, цены на нефть в настоящее время вновь упали ниже 50 долларов за баррель. Это вызвано бумом производства сланцевой нефти в США.