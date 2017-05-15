Эксперты предупреждают о новой масштабной кибератаке

Компьютерные эксперты предупреждают о неизбежности еще одной масштабной кибератаки после того, как в минувшую пятницу программа-вымогатель заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру, в том числе в государственных учреждениях и крупных компаниях.

По данным британского компьютерщика с интернет-ником MalwareTech, который на прошлой неделе помог предотвратить заражение большего числа компьютеров, еще одно подобное нападение может произойти уже в понедельник.

Этот вирус, который шифрует компьютерные файлы, делая их недоступными для пользователя, распространился на 100 стран, включая Россию, Францию, Испанию и Британию.

В Англии под ударом оказались 48 отделений Национальной службы здравоохранения, и еще 13 — в Шотландии. Некоторые больницы вынуждены были отменить запланированные операции и процедуры и перенаправить свои кареты скорой помощи в другие больницы, не пострадавшие от хакерского взлома.

В субботу министр внутренних дел Британии Амбер Радд заявила, что проблему по большому счету удалось разрешить, но компьютерную защиту можно продолжать улучшать.

После взятия под контроль компьютера пользователя эта вредоносная программа-вирус размещает сообщение с требованием выплаты 300 долларов в виртуальной валюте биткойн в обмен на разблокирование файлов и возвращение их владельцу.

Проведенный Би-би-си анализ трех аккаунтов, затронутых этим нападением, сделал основание предположить, что хакерам уже могли выплатить сумму, примерно равную 28 500 долларам.

"Речь идет о больших деньгах"

Снискавший себе лавры "случайного героя" , который пожелал не называть себя по имени, во время кибератаки в минувшую пятницу зарегистрировал на себя веб-адрес, с которым пыталась связаться вредоносная программа, чтобы проанализировать характер этого вируса, и тем самым прервал его распространение.

22-летний эксперт рассказал в интервью Би-би-си: "Очень важно, чтобы люди теперь установили корректирующий патч в свои [операционные] системы. Мы смогли остановить этот вирус, но будет еще один, и его остановить мы не сможем".

"Здесь речь идет о больших деньгах, поэтому зачем же они будут останавливаться? Тем более что большой сложности это для них не представляет — изменить кодировку и начать заново. Поэтому очень велика вероятность, что они снова это сделают…возможно, не в эти выходные, но, вполне вероятно, утром в понедельник", — полагает MalwareTech.

В воскресенье эксперт также предупредил, что хакеры могут обновить вирусную программу, убрав из нее опцию "аварийного отключения", что помогло остановить ее распространение. "Версию 1 WannaCrypt можно было остановить, но версия 2.0 наверняка уже будет подправлена. Так что вы в безопасности только, если вы немедленно загрузите обновление", — написал он в своем Твиттере.

Не профессионалы, а всего лишь любители?

Этого же мнения придерживается и другой компьютерный эксперт из компании Proofpoint Дариен Хасс: "Я сильно подозреваю, что, учитывая то всеобщее внимание, которое уделяется этому инциденту, там уже сидят люди и работают над тем, чтобы использовать ту лазейку, которой они воспользовались для его распространения".

Как сказал Хасс, его опыт по изучению целевых атак заставляет его сомневаться в том, что за этим стоит какое-либо отдельное государство. "Эта атака была такой простой и незатейливой, что привело меня к мысли, что это какие-то люди или даже один человек, и, несмотря на их умелость, они все же, скорее, любители", — сказал он.

Сейчас специальная команда экспертов пытается отследить, откуда распространилась вымогательская программа, известная как Wanna Decryptor или WannaCry.

Этот вирус использует уязвимость в операционной системе Windows, которую впервые обнаружило американское Управление национальной безопасности и которую Microsoft закрыла еще в марте 2017 года, однако многие пользователи и организации отключили автоматические обновления на своих компьютерах.

Европол назвал эту кибератаку беспрецедентной и заявил, что его собственный отдел по компьютерной безопасности оказывает содействие пострадавшим странам, чтобы облегчить угрозу и помочь жертвам.

"Киберпреступники думают, что они полностью анонимны, но мы задействуем все имеющиеся у нас средства, чтобы привлечь их к ответственности", — сказал Оливер Гоуэр из британского Национального управления по борьбе с преступностью.