Эксперты подтвердили использование зарина при авиаударе по Идлибу

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что при авиаударе по сирийской провинции Идлиб в начале апреля использовался зарин или аналогичное вещество нервно-паралитического действия.

Об этом, как заявили в ОЗХО, свидетельствуют неопровержимые результаты анализов.

В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу Хан-Шейхун 4 апреля погибли по меньшей мере 87 человек.

Пробы, полученные от 10 жертв атаки, были проанализированы в четырех лабораториях, рассказал глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Пробы были взяты у трех погибших и отправлены в две специальные лаборатории ОЗХО, еще одни набор образцов был получен от семи человек, проходящих лечение в больницах после авиаудара, и был изучен в двух других лабораториях.

"Результаты этих анализов из четырех специальных лабораторий ОЗХО свидетельствуют о воздействии зарина или зариноподобного вещества. Более подробную информацию мы получим позже, однако уже имеющиеся результаты неопровержимы", - заявил Узюмджю.

Миссия ОЗХО готова направиться в пострадавший город, если позволит ситуация с безопасностью, добавил он.

Пока же команда специалистов продолжит проводить интервью и брать анализы у пострадавших.

Ранее в среду постоянный представитель России при ОЗХО заявил, что Москва представила организации ряд свидетельств того, что атака в Идлибе "носила постановочный характер".

В частности, Александр Шульгин заявил, что в результате применения зарина у пострадавших сужаются зрачки. "Между тем на фотографиях видно, что у детей зрачки расширены", - рассказал он ТАСС.

Удар по Идлибу

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке.

Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийских правительственных ВВС.

Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявиоа, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".