Эксперты подтвердили использование зарина при авиаударе по Идлибу

 (4)
bbcrussian.com
четверг, 20 апреля 2017 г. 12:02
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что при авиаударе по сирийской провинции Идлиб в начале апреля использовался зарин или аналогичное вещество нервно-паралитического действия.
© AFP / Scanpix

Об этом, как заявили в ОЗХО, свидетельствуют неопровержимые результаты анализов.

В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу Хан-Шейхун 4 апреля погибли по меньшей мере 87 человек.

Пробы, полученные от 10 жертв атаки, были проанализированы в четырех лабораториях, рассказал глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Пробы были взяты у трех погибших и отправлены в две специальные лаборатории ОЗХО, еще одни набор образцов был получен от семи человек, проходящих лечение в больницах после авиаудара, и был изучен в двух других лабораториях.

"Результаты этих анализов из четырех специальных лабораторий ОЗХО свидетельствуют о воздействии зарина или зариноподобного вещества. Более подробную информацию мы получим позже, однако уже имеющиеся результаты неопровержимы", - заявил Узюмджю.

Миссия ОЗХО готова направиться в пострадавший город, если позволит ситуация с безопасностью, добавил он.

Пока же команда специалистов продолжит проводить интервью и брать анализы у пострадавших.

Ранее в среду постоянный представитель России при ОЗХО заявил, что Москва представила организации ряд свидетельств того, что атака в Идлибе "носила постановочный характер".

В частности, Александр Шульгин заявил, что в результате применения зарина у пострадавших сужаются зрачки. "Между тем на фотографиях видно, что у детей зрачки расширены", - рассказал он ТАСС.

Удар по Идлибу

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке.

Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийских правительственных ВВС.

Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявиоа, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Эксперты подтвердили использование зарина при авиаударе по Идлибу (4)

Эксперты подтвердили использование зарина при авиаударе по Идлибу
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что при авиаударе по сирийской провинции Идлиб в начале апреля использовался зарин или аналогичное вещество нервно-паралитического действия.

Австралия ввела новые правила получения гражданства

Австралия ввела новые правила получения гражданства
Австралия ужесточает миграционное законодательство, усложняя процедуру получения гражданства страны. Теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и "австралийских ценностей".

Десятки тысяч венесуэльцев вышли на "мать всех протестов" (1)

Protestai Venesueloje
Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли в среду участие в массовых протестных акциях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, во время акции в Каракасе студент получил пулевое ранение в голову, в результате чего скончался.

Тиллерсон обвинил Иран в "вызывающих тревогу провокациях" (6)

Тиллерсон обвинил Иран в вызывающих тревогу провокациях
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в "непрекращающихся и вызывающих тревогу провокациях", направленных на дестабилизацию Ближнего Востока и подрыв американских интересов в регионе.

В центре Афин произошел мощный взрыв (2)

В центре Афин произошел мощный взрыв
В центре Афин в отделении банка Eurobank произошел взрыв, сообщает Афинское информационное агентство.
Facebook друзья
Rambler's Top100