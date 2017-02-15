Эксперты: Латвия может стать Меккой для иностранных студентов

Иностранные студенты приносят латвийской экономике около 170 млн евро в год, однако у страны есть большой потенциал для роста. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра Certus.

В 2015/2016 году в латвийских вузах училось 5 458 студентов, в 2016/2017 году их количество выросло до 6 314. На момент проведения исследования они приносили латвийской экономике около 170 млн евро в год (прямые расходы — около 84 млн евро, косвенные — еще около 80 млн евро). Экономический эффект от привлечения студентов из-за рубежа оказался выше, чем представляли себе латвийские вузы.

Директор Certus по исследованиям, профессор Латвийского университета Дайнис Ауэрс заявил в интервью Латвийскому радио, что год назад количество иностранных студентов можно было сравнить с населением такого города, как Валка. В этом учебном году студентов столько же, сколько жителей в Икшкиле.

В ходе исследования были проведены собеседования с 848 иностранными студентами. "Они очень довольны жизнью в Риге и качеством образования", — заявил Ауэрс. При этом, по его словам, больше всего довольны уровнем обучения студенты Рижского университета имени Страдыня (RSU).

Втрое больше студентов и денег?

По подсчетам Certus, Латвия могла бы привлечь значительно больше студентов — от 17 до 18 тысяч человек. В этом случае экономика страны получила бы дополнительно около полумиллиарда евро. Однако для того, чтобы добиться этой цели, нужно принять ряд мер на государственном уровне.

Самый популярный среди иностранных студентов вуз в Латвии — RSU — без значительных инвестиций не сможет резко увеличить количество обучающихся, отметил Ауэрс. Потенциал, по его словам, есть у факультета медицины ЛУ. Региональные вузы вряд ли смогут когда-нибудь привлечь много иностранных студентов.

В своем исследовании Certus предлагает доверить заботу об образовании Министерству экономики и найти способ, чтобы университеты могли конкурировать с частными предприятиями в сфере привлечения фондов ЕС. В Пардаугаве предлагается создать университетский городок (кампус) и позиционировать этот район как центр международного образования. Кроме того, Certus рекомендует создать единый сайт о возможностях высшего образования в Латвии (studyinLatvia); увеличить ресурсы в посольствах в тех странах, откуда может быть привлечено много студентов, а также принять ряд других мер.