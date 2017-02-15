Эксперты IISS назвали военные преимущества России

США — ведущая в военном отношении страна НАТО — обладает количественным преимуществом перед Россией в системах вооружений, однако единственное место их дислокации за пределами страны — Южная Корея, пишут эксперты. Россия же, отстающая от США по численности современных систем вооружений, учитывая распределение ее наземных сил, смогла бы быстрее сконцентрировать большее количество систем в случае любого сценария военного конфликта, сказано в докладе.

"Россия не только имеет желание и возможности вводить свои вооруженные силы в другие страны, но и готова применять военную силу в тех ситуациях, когда она полагает, что несет либо рискует понести геополитические потери", — полагают исследователи. В докладе "Военный баланс" Россию называют одним из главных дестабилизирующих факторов в Европе. А российское "балансирование на грани войны с НАТО" можно связать с "многолетними усилиями России по оттеснению возросшей военной активности — в частности военной активности США вдоль своих границ", отметил один из экспертов института.

Кроме того, в разделе документа, посвященном Евразии и, в частности, России эксперты проанализировали военные и геополитические стратегии РФ в ее военных кампаниях в Сирии и на Украине.

Военная мощь РФ как орудие принуждения

"Войска России в Сирии, на Украине и у ее границы, а также, вероятно, военная активность РФ в Европе могут рассматриваться как попытка Москвы использовать свою военную мощь в качестве инструмента принуждения для достижения своих политических целей", — сказано в тексте. В то же время, "военный рычаг" не используется как единственное средство воздействия, подчеркивают эксперты. Они называют его лишь одним из компонентов российской внешней политики, который применяется наряду с арсеналом других инструментов, включая операции по оказанию влияния и манипулирование информацией.

На Украине прямое применение военной силы Россией привело к быстрой аннексии Крыма. Когда Москва восприняла ситуацию как угрожающую ее интересам в связи с военными успехами украинской армии, она снова оказала военное давление. Например, в Зеленополье и Иловайске в 2014 году и в Дебальцево — в 2015-м. Применение силы было призвано принудить Киев в ходе переговорного процесса, насколько это было возможно, тактически содействовать доверенным лицам Кремля на территории Украины.

Введение Россией военных сил в Сирию в сентябре 2015 года значительно укрепило позиции президента страны Башара Асада в то время, когда его власть сильно пошатнулась. К настоящему моменту российская миссия находится в Сирии уже более года, что и позволило экспертам сделать более глубокий анализ модернизации российских вооруженных сил и возможностей российских систем вооружений.