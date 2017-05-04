Эксперты фиксируют рост торговли между Германией и Россией

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Deutsche Welle
четверг, 4 мая 2017 г. 18:35
Товарооборот между Россией и Германией в первые месяцы 2017 года вырос на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Эксперты видят причину в росте цен на нефть.
© Scanpix

Несмотря на санкции Запада против Москвы и экономический кризис в РФ, товарооборот между Россией и Германией в первые два месяца 2017 года увеличился. Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) в четверг, 4 мая, сообщила о приросте товарооборота на 43 процента, то есть на 6,7 млрд евро по сравнению с январем-февралем 2016 года. 63 процента немецких предпринимателей, сотрудничающих с российскими компаниями, в 2017 году ожидают роста продаж.

По данным российской таможни, экспорт из Германии в РФ за первые два месяца 2017 года вырос на 26 процента, а из России в ФРГ - на 55 процентов. Одной из причин явного подъема, как поясняет AHK, является рост цен на нефть, способствовавший восстановлению российского экспорта.

В целом же экспорт из Германии в Россию с 2012 года, когда его объем достиг 38 млрд евро, к 2016 году сократился почти вдвое - до 21,5 млрд евро. Количество немецких компаний на российском рынке уменьшилось с 6000 до 5500.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи 2 мая подчеркнул, что Германия является ведущим деловым партнером России.

Deutsche Welle
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