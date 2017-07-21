Эксперт: США проводят энергетическую политику за счет Европы

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Deutsche Welle
пятница, 21 июля 2017 г. 11:10
США объявили экспорт газа приоритетом с целью укрепить свою экономику и внешнюю политику. Этим объясняются планы ввести санкции в отношении поставок газа из РФ в Европу, считает немецкий эксперт.
© AFP/Scanpix

Планируя ввести санкции на поставки газа и нефти в Европу, США руководствуются своими экономическими интересами и стремятся укрепить свою власть. Такое мнение высказала эксперт в области энергетики Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert) в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse в пятницу, 21 июля.

"Идет борьба вокруг углеводородных энергоресурсов", - считает сотрудница Немецкого института экономических исследований (DIW).

По ее словам, речь идет об экономических интересах Америки за счет Европы и России. США объявили экспорт газа приоритетом с целью укрепить свою экономику и внешнюю политику. Этим объясняется негативное отношение к проекту трубопровода Nordstream 2, по которому планируется поставлять российский газ в Западную Европу, а также мотивированные политикой Кремля в отношении Украины санкции в отношении российских энергетических концернов, считает Кемферт.

Санкции США против РФ особо не затронут Германию

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в июне планы Сената США в отношении России прокомментировал словами: "Недопустимо использовать санкции для того, чтобы выдавить российский газ (с европейского рынка – Ред.) и продавать американский".

При этом Кемферт не видит непосредственного вреда новых американских санкций против РФ для немецкой экономики, поскольку на рынке достаточно природного газа, множество средств его доставки и терминалов для сжижжения газа. Протекционистская политика США несколько снижает экономические возможности Германии, считает эксперт.

Однако последовательный отказ от использования углеводродных ресурсов поможет Германии избежать участия в геополитических конфликтах и предотвратить ущерб для экономики. В достижении этой цели поможет переход к альтернативной энергетике и использование инновативных технологий в автомобилях, отмечает эксперт DIW.

Deutsche Welle
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