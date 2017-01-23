Эксперт: сирийский кризис давно перерос масштабы гражданской войны

В начавшихся сегодня переговорах очень важно то, что противоборствующие стороны готовы к диалогу, утверждает директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин.

"Это один из самых сложных и острых вопросов современной международной политики. Сирийский кризис давно уже перерос масштабы гражданской войны и превратился в серьезный региональный конфликт, где переплетены интересы различных стран, региональных и внерегиональных игроков. Пути выхода из этого кризиса очень непростые", - утверждал он в интервью изданию Tengrinews.kz.

По его словам, любые переговоры подобного плана - это всегда очень многослойный процесс, а не просто встреча политических лидеров.

"Подобного рода переговоры предваряют долгие консультации, причем параллельно и на разных уровнях. Поэтому до последнего момента стороны пытаются максимально не распространять какую-либо лишнюю информацию, чтобы это не помешало подготовке к переговорному процессу. Все эти переживания насчет того, что нет ясности, понятны, потому что как и любым переговорам, касающимся урегулирования подобного рода кризисов, всегда предшествует очень сложная закулисная и неофициальная дипломатическая работа, задействуются несколько каналов, идет очень тщательное согласование позиций. Но в целом, можно сказать, что процесс идет и, как мы видим, идет активно", - отметил эксперт.

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На вопрос, какую тему там должны в первую очередь обсудить, Е.Карин ответил, что главным из вопросов будет установление полноценного режима прекращения огня.



"Одним из главных вопросов будет установление полноценного режима прекращения огня пусть даже на определенных территориях и на определенный период, чтобы уже на этом фоне обсуждать другие вопросы долгосрочного характера.Но, конечно, сейчас очень сложно и вряд ли нужно обо всем этом говорить. Это все-таки первые переговоры, первая встреча, и в настоящее время идет тщательное согласование вопросов повестки дня. Сейчас самая основная задача, и все это понимают, заключается в том, что нужно уже снижать уровень военного напряжения, не допустить дальнейшего расползания сирийского конфликта. Но для нас важен сам процесс переговоров, учитывая масштаб трагедии, большое количество жертв среди мирного населения, учитывая весь этот хаос и бесконечное противоборство между различными группировками", - уточняет эксперт.

"Тот факт, что основные центры инициативно (площадку для переговоров предложили Москва и Анкара - DELFI) сами предложили Астану как диалоговую площадку, очень важен для Казахстана. (...) В предстоящих переговорах самое важное это то, что процесс идет, и он уже дал импульс в целом мирным процессам вокруг Сирии. Об этом говорят мои зарубежные коллеги, с которыми мы в эти дни активно консультируемся. И, скорее всего, можно с осторожным оптимизмом смотреть на возможные результаты и перспективы данного процесса", - добавил он.

На вопрос, с чем связан оптимизм в данном вопросе, аналитик сказал, что "основные центры - Анкара, Москва и Тегеран инициировали эти переговоры, и это уже говорит об их заинтересованности, а значит о теоретической готовности их пойти на компромисс".

"Но, конечно, сам конфликт очень непростой, там очень много противоборствующих сторон, ориентированных на разные государства, поэтому здесь идеалистических ожиданий не должно быть. Но в то же время, учитывая опять же весь хаос, даже если удастся на определенной части, между определенными группами договориться о каких-то компромиссных решениях, это шаг к другому новому процессу", - констатировал Е.Карин.

По его словам, сирийская оппозиция - "это довольно широкое аморфное сообщество различных группировок, выступающих с различной платформой и достаточно условное определение этих групп".

Когда журналист поинтересовался у эксперта не опасно ли Казахстану предоставлять площадку для таких переговоров, Е.Карин отметил, что миссия Казахстана в данном контексте воспринимается очень позитивно.

"Повторюсь, что мы не инициаторы, мы только даем площадку, и в этом очень сильный гуманитарный посыл. Мы не проявляем равнодушие, мы показываем тем самым свое сочувствие, сопереживание этой трагедии, показываем нашу готовность способствовать какому-то решению конфликта. (...) Я недавно вернулся из этого региона и там достаточно позитивно воспринимают нашу роль. Это очень благородная миссия и по религиозным традициям, и общечеловеческим. Эта миссия достаточно позитивно воспринимается, и это только укрепляет наш образ, как очень миролюбивой страны, последовательно выступающей за мирные способы решения таких конфликтов. Эти действия созвучны нашим ценностям и во внешней, и во внутренней политике. То есть в этом смысле предстоящие переговоры для нас имеют исключительно гуманитарное значение", - заключил эксперт.