Эксперт: кибератаки на Латвию проходят не реже раза в месяц

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rus.DELFI.lv
вторник, 30 мая 2017 г. 17:10
Россия развернула широкую кампанию кибершпионажа и дезинформации, которая уже была направлена на сотни лиц и организаций по меньшей мере в 39 странах, включая Латвию. Одними из самых крупных ее целей были ООН и НАТО, заключили авторы исследования, проведенного университетом Торонто.
© Shutterstock nuotr.

Как сказала газете Diena руководитель организации по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информтехнологий Cert.lv Байба Кашкина, случаи кибершпионажа и в Латвии не редкость — они фиксируются по меньшей мере раз в месяц и нередко являются очень серьезными.

"Латвия как член НАТО и ЕС — очень лакомая цель", — отметила она.

Атаки направлены и против различных госучреждений, но о вызванных ими последствиях Кашкина не говорит — в ряде случаев еще идет расследование, поэтому разглашать информацию не разрешено.

Авторы вышеупомянутого исследования подчеркивают, что объектами кибершпионажа являются не только правительство, военные и индустриальные объекты, но и журналисты, академики, оппозиционеры и даже просто активисты.

Как ранее рассказала Кашкина, в 2015 году, во время председательства Латвии в Совете Европы, против страны была проведена мощная кибератака. В результате была существенно нарушена работа сайтов и учреждений в системе юстиции Латвии. В этом случае были обнаружены признаки того, что по крайней мере часть атаки идет со стороны России.

Кроме того, во время председательства Латвии в ЕС Cert.lv обнаружил масштабную доменную инфраструктуру, работавшую по принципу typosquat (злоумышленники рассчитывали получить информацию за счет перенаправления пользователей на сайты с похожими адресами). Информация об этом передана правоохранительным органам.

В целом за год Cert.lv заявлял о регистрации почти 3000 инцидентов высшего приоритета.

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