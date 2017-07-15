Экс-советник Трампа опроверг утверждения о контактах с Россией

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Deutsche Welle
суббота, 15 июля 2017 г. 15:13
Бывший советник Дональда Трампа на президентских выборах Майкл Капуто сообщил, что у него не было контактов с представителями России в тот период деятельности.
D. Trumpas Varšuvoje susitinka su A. Duda
© AFP / Scanpix

Политический консультант Дональда Трампа во время его президентской кампании в США Майкл Капуто опроверг обвинения в том, что он в тот период имел контакты с представителями России. Об этом Капуто заявил журналистам в пятницу, 14 июля, после того, как на закрытом заседании ответил на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, расследующего предполагаемое вмешательство Кремля в американские выборы.

"Сегодня я потратил время в комитете на то, чтобы разъяснить, что у меня не было контактов с русскими. И что я никогда не слышал о том, чтобы кто-то из команды Трампа вел переговоры с представителями РФ", - сказал Капуто.

Капуто занимал пост советника по коммуникациям в предвыборном штабе Трампа и ушел из нее 20 июня 2016 года. Как рассказал Капуто телеканалу CNN, в Россию он впервые попал в 1994 году, когда власти США отправили его помочь "молодому правительству страны выработать нормы избирательного права". Через год он ушел с госслужбы и основал в Москве PR-фирму, которая консультировала западные компании, желающие вести бизнес в России. В 1996 году Капуто был советником президента Бориса Ельцина во время предвыборной кампании. В 2000 году Капуто вернулся в США и некоторое время работал консультантом российского холдинга "Газпром-Медиа". По его словам, до сих пор его контакты с бывшим СССР не прерываются.

Deutsche Welle
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