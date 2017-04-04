Экс-советник Трампа контактировал с российской разведкой

 (1)
Deutsche Welle
вторник, 4 апреля 2017 г. 10:30
Картер Пейдж, консультировавший Трампа в ходе кампании по выборам президента США, имел контакты с российским агентом. В 2013 году его пытались завербовать, утверждает BuzzFeed.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Картер Пейдж, консультировавший Дональда Трампа по вопросам внешней политики в ходе кампании по выборам президента США, в 2013 году встречался с российским агентом и передал ему документы из области энергетики. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает интернет-портал BuzzFeed со ссылкой на материалы суда.

Российские спецслужбы пытались завербовать Пейджа

В судебных материалах идет речь о россиянине Викторе Подобном - одном из трех лиц, которым в США предъявлены обвинения в шпионаже. Из документов следует, что Подобный пытался завербовать Пейджа в то время, когда тот работал в Нью-Йорке консультантом по вопросам энергетики. Пейджу было присвоено кодовое имя Male-1. В интервью BuzzFeed он подтвердил это.

Картер Пейдж недолгое время был советником Трампа в ходе предвыборной кампании, однако отошел от дел еще до выборов. Белый Дом утверждает, что президент никак не был связан с ним. В настоящее время Пейдж, наряду с другими лицами из окружения Трампа, находится в поле зрения ФБР и комитетов американского Конгресса, занимающихся расследованием предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Реакция Трампа

Дональд Трамп решительно отвергает обвинения в том, что он и его помощники контактировали с Россией в ходе выборов. Он назвал такие обвинения "ложью" и выразил мнение, что настоящая проблема связана с утечкой информации и незаконной слежкой за ним и его советниками со стороны администрации экс-президента Барака Обамы. "Суть истории заключается на самом деле в слежке и утечке! Найдите тех, кто допускает утечку", - написал он в Twitter.

Согласно материалам суда, Пейдж контактировал с Виктором Подобным примерно за три года до того, как Трамп назначил его консультантом по вопросам внешней политики. Трамп и его советники не дают ясных ответов по поводу того, как Пейдж связан с предвыборной кампанией Трампа.

В документах суда присутствует стенограмма разговора о Пейдже, который имел место между Подобным и Игорем Спорышевым, также обвиняемым в шпионаже. "Я рад, что он берется за все. Его энтузиазм пока что устраивает меня. Я ему много обещал", - говорит, в числе прочего, Виктор Подобный.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В СБУ выразили готовность помочь в расследовании теракта в Петербурге

Teroro aktas Sankt Peterburge
Служба безопасности Украины готова помочь России с расследованием теракта в метро Санкт-Петербурга.

Экс-советник Трампа контактировал с российской разведкой (1)

Donaldas Trumpas
Картер Пейдж, консультировавший Трампа в ходе кампании по выборам президента США, имел контакты с российским агентом. В 2013 году его пытались завербовать, утверждает BuzzFeed.

Суд США отказался закрыть дело об изнасиловании в отношении Полански (1)

Romanas Polanskis
Суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство известного режиссера Романа Полански о закрытии возбужденного в отношении него уголовного дела об изнасиловании, передает агентство Reuters.

Глава НАТО призывает Европу увеличить расходы на оборону (10)

Jensas Stoltenbergas
Повышение европейцами расходов на оборону нужно не для того, чтобы угодить Вашингтону, а для обеспечения собственной безопасности, считает генсек Североатлантического альянса Столтенберг.

Трамп выразил Путину соболезнования в связи со взрывом в метро (9)

D. Trumpo kalba JAV Kongrese
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Facebook друзья
Rambler's Top100