Экс-прокурор Манхэттена рассказал о "необычных" звонках Трампа

bbcrussian.com
понедельник, 12 июня 2017 г. 08:25
Бывший прокурор Манхэттена Прит Бхарара заявил, что Дональд Трамп уволил его после отказа отвечать на личный телефонный звонок президента.
© Reuters / Scanpix

Бхарара впервые публично раскрыл подробности своего увольнения 11 марта. В эфире "Эй-би-си" он рассказал, что после победы на выборах в ноябре 2016 года избранный президент несколько раз звонил ему лично.

По мнению экс-прокурора, эти звонки были необычными, потому что бывший президент Барак Обама не звонил ему лично ни разу.

По словам Бхарары, он сообщил о звонках генеральному прокурору. При этом он сказал своему руководителю, что ему показалось, будто Трамп пытается установить какие-то отношения.

На третий звонок Трампа, уже через два дня после инаугурации, Бхарара не ответил и не перезвонил, и буквально через сутки после этого его - вместе с еще 45 сотрудниками - попросили уйти в отставку.

Любой прокурор в США может оказаться вовлеченным в расследование бизнес-интересов президента или его соратников, поэтому подобные разговоры неприемлемы, подчеркнул Бхарара.

По его мнению, между прокурорами и президентом должны быть "какая-то дистанция".

Бхарара присутствовал на слушаниях в конгрессе, где выступал экс-директор ФБР Джеймс Коми, с которым они поддерживают дружеские отношения, отмечает "Эй-би-си".

Экс-прокурор сказал, что после рассказа Коми об общении с Трампом у него возникло "чувство дежа-вю".

Коми на слушаниях заявил, что Трамп требовал от него преданности. Также экс-директор ФБР выразил уверенность, что Трамп уволил его из-за расследования возможных связей штаба с Россией, которое возглавлял Коми.

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