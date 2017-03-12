Экс-президент Южной Кореи покинула свою резиденцию

Это значит, что Пак Кын Хе теряет президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования.

Бывшая глава государства направилась в свой частный дом в столичном районе Самсон-дон.

Причиной импичмента стала причастность президента к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой Чхве Сун Силь.

В субботу в Сеуле прошли акции протеста, которые провели как сторонники экс-главы государства, так и ее противники, которые призывают арестовать Пак Кын Хе.

Угроза уголовной ответственности

На бывшего лидера Южной Кореи могут завести уголовное дело по обвинениям в том, что она позволила Чхве Сун Силь вымогать деньги у компаний в обмен на политическое покровительство.

Пак Кын Хе покинула президентский комплекс в 19.00 по местному времени, попрощавшись с сотрудниками своей администрации.

Сотни сторонников экс-президента собрались возле ее дома, который находится на юге Сеула. Сюда же прибыли около тысячи полицейских.

Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней после утверждения импичмента его предшественника.