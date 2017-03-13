Экс-президент Египта Мубарак вскоре выйдет на свободу

Deutsche Welle
понедельник, 13 марта 2017 г. 20:00
Прокуратура зачла назначенный судом срок в общем времени, проведенном Мубараком в заключении. Если состояние здоровья позволит, он выйдет на свободу в ближайшие дни.
© AFP/Scanpix

Бывший президент Египта Хосни Мубарак в ближайшие дни выйдет на свободу. Прокуратура Египта удовлетворила прошение о его освобождении, сообщил в понедельник, 13 марта, адвокат Мубарака Фарид ад-Диб. По его словам, 88-летний Мубарак, который содержится в военном госпитале в Каире, "вернется домой, когда врачи решат, что состояние здоровья позволяет ему это сделать". Адвокат также сообщил, что бывший президент не сможет выехать за границу.

После свержения в 2011 году против Мубарака было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них 2 марта Кассационный суд в Каире полностью оправдал экс-президента, с него были сняты все обвинения в причастности к гибели демонстрантов во время январской революции 2011 года. Вердикт является окончательным и не подлежит обжалованию.

По другому делу - "о президентских дворцах" - Мубарак и два его сына в 2015 году были приговорены к трем годам заключения и крупному денежному штрафу по обвинению в присвоении средств из госказны, выделенных на ремонт резиденций главы государства. Принимая нынешнее решение, прокуратура зачла завершившийся в текущем месяце трехлетний срок в общем времени, проведенном им в заключении. Большую часть времени Мубарак провел в военном госпитале в Каире.

Deutsche Welle
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