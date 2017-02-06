Экс-премьер: Украина подошла к болезненной черте в войне с Россией

"Мировой опыт подобных конфликтов говорит, что в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок. Но не тех, которые предлагал Виктор Пинчук. Сейчас можно быть на сто процентов уверенным, что очень нескоро Украина вернется к состоянию 2013 года. Я имею в виду неоккупированный Крым и беспроблемный Донбасс", - сказал Марчук.

По словам Марчука, украинское общество требует быстрой победы с тем условием, чтобы это не сказалось на их привычном образе жизни, а так не бывает. "У нас часто приводят в пример Хорватию. Но хорваты, чтобы освободить захваченные Сербией территории, много лет всей страной жили в условиях военного лагеря. Израиль живет в таких условиях и сейчас. Мы уже вплотную подошли к тому, что пора ставить вопрос и озвучить стране то, до какого уровня компромисса может пойти Украина. Политик, который это озвучит, действительно станет камикадзе и потеряет рейтинг. Потому момент оттягивается до последнего", - сказал он.

Говоря о поле для компромиссов, Марчук в качестве примера назвал формирования временных администраций в отдельных районах Донбасса и порядок пересечения границы. При этом политик отметил, что предметом компромисса не могут быть вопросы государственной границы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики, а также другие базовые параметры государственности.

Временные переходные администрации на территории нынешней зоны проведения АТО должны формироваться местной общиной на основе компромисса, предлагает Марчук.

"В эти администрации могут войти представители местного населения, которые оставались на временно оккупированной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ. Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берет на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями", - сказал он.

По словам украинского представителя в Минске, отвод военной техники с обеих сторон - тоже предмет компромисса "при своеобразном уровне дисциплины вооруженных формирований противника, да и при наших особенностях - тоже вопрос непростой и нашпигованный возможными компромиссами".