Экс-премьер Израиля Ольмерт досрочно освобожден из заключения

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bbcrussian.com
воскресенье, 2 июля 2017 г. 10:27
Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт, ранее осужденный за коррупцию, в воскресенье досрочно вышел на свободу.
Ehudas Olmertas
© Reuters/Scanpix

В феврале прошлого года он начал отбывать 19-месячный срок, к которому был приговорен за получение взяток в обмен на содействие в строительстве элитного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме, а также воспрепятствование отправлению правосудия. Он стал первым главой правительства в истории еврейского государства, побывавшим в заключении.

Ольмерт отбывал наказание в тюрьме "Маасиягу" в 20 километрах к югу от Тель-Авива, где содержатся главным образом осужденные за экономические преступления.

На прошлой неделе он попал в больницу с жалобами на боли в области груди. Во время госпитализации, которая продолжалась несколько дней, целый ряд израильских политиков выступил с призывом досрочно освободить 71-летнего политика, напоминая о его заслугах перед государством.

Ольмерт, занимавший пост министра иностранных дел в правоцентристском правительстве Ариэля Шарона, возглавил кабинет в 2006 году после того, как Шарон перенес инсульт и впал в кому, и руководил правительством три года.

Прокуратура решила не обжаловать решение израильской комиссии по помилованию, которая 29 июня согласилась досрочно освободить экс-премьера, сообщила газета "Гаарец".

В декабре прошлого года, также досрочно, был освобожден из заключения экс-президент Израиля Моше Кацав, отбывавший срок по обвинению в преступлениях сексуального характера.

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