Экс-лидеры сепаратистов рассказали Reuters о роли Суркова в конфликте в Донбассе

В частности, по словам собеседников информагентства, Сурков сыграл ключевую роль в назначении лидером самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко, которого первоначальные руководители сепаратистов готовили к должности министра обороны "ДНР".

Reuters сообщает в четверг, 11 мая, что специально отобранные доверенные лица регулярно докладывают Суркову о положении дел. "Любой звонок из Москвы расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно", — вспоминает один из лидеров захвата власти в Донецке Алексей Александров, который впоследствии уехал оттуда. Еще два сепаратиста подтвердили эту информацию, отказавшись быть названными.

Reuters не смог получить независимого подтверждения сведениям, полученным от своих информаторов, но отмечает, что их версии событий перекликаются друг с другом и с информацией о Суркове, имеющейся в открытых источниках.

Западные страны ввели санкции против Владислава Суркова, считая его одним из архитекторов кампании по аннексии Крыма Россией. Ему запрещен въезд в США и страны Евросоюза.