Экс-главу штаба АТО Назарова приговорили к семи годам тюрьмы

Суд в Павлограде Днепропетровской области приговорил бывшего первого заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора ВСУ Виктора Назарова к семи годам лишения свободы.

Генерала Назарова признали виновным в небрежном отношении к военной службе в боевой обстановке.

В ночь на 14 июня 2014 года вооруженные сторонники самопровозглашенной "Луганской народной республики" сбили транспортный самолет Ил-76 вооруженных сил Украины, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, погибли.

Сторона обвинения заявляла, что генерал Назаров проигнорировал предупреждения Службы безопасности Украины об угрозе обстрела самолета и разрешил проведение операции по переброске десантников из Днепропетровска в Луганск.

Сам Назаров отрицал свою вину в катастрофе Ил-76. Его защита просила суд вынести оправдательный приговор, настаивая на отсутствии в действиях генерала состава уголовного преступления.

У генерала Назарова остается возможность обжаловать приговор в порядке апелляции.