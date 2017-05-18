Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США

Как сообщили в ведомстве, на этот должность назначен Роберт Мюллер, возглаявлявший Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год.



Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, необходим был независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.

Требования назначить специального прокурора для расследования возможных связей команды Трампа с Россией прозвучали после того, как 10 мая президент США уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Коми вел расследование связей экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией. Согласно заявлению Белого дома, Трамп, принимая решение об увольнении Коми, основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование связей кампании Трампа с Россией, которым руководил Коми.

Дональд Трамп стал вторым в истории США главнокомандующим, уволившим своего директора ФБР. В 1993 году тогдашний президент США Билл Клинтон отправил в отставку директора ФБР Уильяма Сешнса.