Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США

 (1)
bbcrussian.com
четверг, 18 мая 2017 г. 10:27
Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в недавнюю президентскую предвыборную кампанию в США.
Donald Trump
© AP/Scanpix

Как сообщили в ведомстве, на этот должность назначен Роберт Мюллер, возглаявлявший Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год.


Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, необходим был независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.

Требования назначить специального прокурора для расследования возможных связей команды Трампа с Россией прозвучали после того, как 10 мая президент США уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Коми вел расследование связей экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией. Согласно заявлению Белого дома, Трамп, принимая решение об увольнении Коми, основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование связей кампании Трампа с Россией, которым руководил Коми.
Дональд Трамп стал вторым в истории США главнокомандующим, уволившим своего директора ФБР. В 1993 году тогдашний президент США Билл Клинтон отправил в отставку директора ФБР Уильяма Сешнса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Макрон собрал в правительстве Франции правых, левых и центристов

E. Macrono kalba laimėjus rinkimus
Новый президент Франции Эммануэль Макрон выбрал министров для правительства, которое ранее возглавил представитель правой партии "Республиканцы" Эдуард Филипп.

В Таллине из-за низкого уровня воды можно гулять по дну моря

Tallinn
17 мая в Таллине на пляже Штромка можно было наблюдать очень низкий уровень воды в Балтийском море, сообщает эстонский портал DELFI.

Еврокомиссия оштрафовала Facebook за обман при покупке WhatsApp

Еврокомиссия оштрафовала Facebook за обман при покупке WhatsApp
Еврокомиссия в четверг оштрафовала американскую соцсеть Facebook на 120 миллионов долларов, сочтя что она предоставила ложную информацию при покупке сервиса обмена сообщениями WhatsApp.

Выборы в Британии: Мэй обещает меры по сокращению миграции (2)

Theresa May
Одним из главных посылов предвыборного манифеста Консервативной партии станут дальнейшие меры по сдерживанию иммиграции.

Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США (1)

Donald Trump
Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в недавнюю президентскую предвыборную кампанию в США.
Facebook друзья
Rambler's Top100