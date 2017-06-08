Экс-глава ФБР подтвердил, что Трамп просил его не трогать Флинна

Deutsche Welle
четверг, 8 июня 2017 г. 10:35
Уволенный с поста директора ФБР Джеймс Коми подтвердил, что президент США Дональд Трамп просил его прекратить часть расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.
Jamesas Comey
© Reuters / Scanpix

Конкретно Трамп в ходе встречи в феврале просил оставить в покое бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, который тогда находился в поле зрения ФБР из-за его контактов с Россией, сообщил Коми в письменном заявлении, обнародованном в среду, 7 июня, накануне показаний в комитете Сената США по делам спецслужб.

"Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что это надо оставить, Флинна надо оставить в покое. Он хороший парень", — цитирует Коми слова, сказанные президентом в ходе встречи без свидетелей в Овальном кабинете 14 февраля.

"Я понял, что президент просит, чтобы мы прекратили любое расследование в отношении Флинна в связи с его ложными заявлениями о разговорах с российским послом в декабре", — пояснил Джеймс Коми.

"Президент также сказал: " Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности". Я не сделал никаких телодвижений, не сказал ни слова и никак не изменил выражения лица в ходе последовавшего неловкого молчания", — сообщил Коми. В четверг, 8 июня, Коми лично выступит с показаниями в Сенате США.

Наблюдатели отмечают, что показания бывшего директора ФБР могут иметь крайне серьезные последствия для Трампа. Кремль отрицает какое бы то ни было вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

Deutsche Welle
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Jamesas Comey
Уволенный с поста директора ФБР Джеймс Коми подтвердил, что президент США Дональд Трамп просил его прекратить часть расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.
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