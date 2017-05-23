Экс-глава ЦРУ заявил, что обсуждал с ФСБ вмешательство в выборы

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bbcrussian.com
вторник, 23 мая 2017 г. 18:30
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что в прошлом году предупреждал главу ФСБ Александра Бортникова о том, что любое вмешательство России в выборы в США может нанести серьезный вред двусторонним отношениям.
JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas Johnas Brennanas
© AP/Scanpix

"Всем должно быть абсолютно ясно, что Россия беззастенчиво вмешивалась в процесс президентских выборов в 2016 году, и они предприняли эти действия, несмотря на наш строгий протест и четкие предупреждения, чтобы они этого не делали", - заявил Бреннан на слушаниях в Палате представителей США.

По словам экс-главы разведслужбы, Бортников дважды отрицал какое-либо вмешательство в выборы со стороны России, однако обещал передать послание Бреннана президенту Владимиру Путину.

"Думаю, что я был первым американским чиновником, который предупредил Россию об этой проблеме", - сказал он.

Комитет по разведке Палаты представителей продолжает проводить расследование возможного влияния России на президентскую кампанию, а также возможных связей Москвы с членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа.

17 мая министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в американские выборы. Им стал Роберт Мюллер, возглавлявший Федеральное бюро расследований с 2001 по 2013 год.

Сам Дональд Трамп в конце апреля заявил, что допускает возможность вмешательства России в предвыборную кампанию с помощью хакерских атак, но отмел возможность сговора своего предвыборного штаба с российскими спецслужбами.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не вмешивалась в избирательный процесс в США.

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