Египетский суд вновь разрешил передать два острова в Красном море Саудовской Аравии

Каирский суд по рассмотрению срочных дел признал легитимность договора между Египтом и Саудовской Аравией, в рамках которого королевству отходят два острова в Красном море недалеко от Шарм-эш-Шейха - Тиран и Санафир. Об этом сообщил представитель суда, заседание которого состоялось в каирском районе Аль-Абдин, передает ТАСС.

Reuters напоминает, что в январе реализация договора между странами была блокирована решением Высшего административного суда, которому предшествовали массовые беспорядки. Общественность трактовала этот шаг как "продажу" государственных интересов. Агентство не исключает, что из-за пересмотра решения протесты могут вспыхнуть с новой силой.

Переговоры о передаче Египтом двух островов продолжались семь лет. В начале апреля прошлого года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет стороны подписали соглашение по демаркации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли Тиран и Санафир.

С тех пор вопрос рассматривался в судах различных инстанций, одни из которых подтверждали правомерность сделки, другие аннулировали ее. Нынешним вердиктом заблокировано решение Высшего административного суда от 16 января. ТАСС отмечает, что точка в разбирательствах еще не поставлена, так как не все апелляции рассмотрены.

Египет получил контроль над Тираном и Санафиром в начале 1950-х годов: тогда Саудовская Аравия, опасаясь захвата островов Израилем, передала их Египту для охраны. Как напоминает NEWSru Israel, в 1967 году, в ходе Шестидневной войны, израильские войска действительно заняли оба острова. Затем мирный договор Израиля с Египтом вернул острова под контроль Каира. Из-за условий Кэмп-Дэвидского соглашения египетское правительство, договариваясь с Эр-Риядом о возвращении островов изначальному владельцу, координировало этот шаг с Израилем.