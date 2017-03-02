Египетский суд оправдал экс-президента Хосни Мубарака

bbcrussian.com
четверг, 2 марта 2017 г. 18:30
Высший апелляционный суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году.
Hosni Mubarakas
© AP/Scanpix

Слушания по делу продолжались весь четверг. В итоге судья пришел к выводу, что бывший президент, первоначально приговоренный к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях.

Также суд отклонил ходатайство родственников погибших во время демонстраций, просивших возобновить производство по гражданским искам, которые были поданы ими к Мубараку.

Мубарак последние несколько лет находился в военном госпитале в связи с плохим состоянием здоровья. Тем не менее на нынешнем процессе он присутствовал лично - его доставили в суд на вертолете.

Мубарак в 2012 году получил пожизненный срок, так как суд признал его ответственным за расстрел мирных демонстрантов военными в 2011 году. Однако бывший президент обжаловал приговор, и в 2014 году его жалобу удовлетворили.

В результате приговор был отменен, но это не устроило уже сторону гособвинения. Прокуратура подала в высший суд жалобу, которая и рассматривалась в четверг. Решение суда ее отклонить - окончательное и не подлежит обжалованию.

Мубарак занимал пост президента Египта с 1981 по 2011 годы. Он вынужден был уйти в отставку на фоне массовых акций протеста в стране, которые начались зимой 2011 года. Протестующие требовали отставки президента и экономических реформ в стране.

После отставки Мубарака и правительства к власти пришло временное правительство. В 2012 году прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от "Братьев-мусульман" Мохаммед Мурси.

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