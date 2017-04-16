Единственная электростанция сектора Газа прекратила работу

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Deutsche Welle
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 16:45
Электростанция остановлена из-за нехватки топлива, связанной с внутрипалестинским конфликтом. Жители сектора Газа будут получать электроэнергию лишь по 4 часа в день.
Gazos ruožas
© AFP/Scanpix

В секторе Газа остановлена единственная электростанция. Дальнейшая эксплуатация в настоящее время невозможна из-за отсутствия топлива, сообщил в воскресенье, 16 апреля, агентству AFP глава компании - поставщика электроэнергии Замир Метир.

Электричество в небольших объемах будет закупаться в Израиле и Египте. Около двух миллионов человек, проживающих на этой территории, теперь будут снабжаться электроэнергией лишь по четыре часа в день, пишет dpa. В последнее время электричество поставлялось им по восемь часов в сутки. Существуют также опасения, что отключение электростанции приведет к перебоям в водоснабжении сектора Газа.

По словам Метира, между администрацией в секторе Газа и Палестинской национальной администрацией на Западном берегу реки Иордан существуют разногласия относительно размера налоговых отчислений на электроэнергию.

На протяжении последних десяти лет сектор Газа находится под контролем радикально-исламского движения ХАМАС, находящегося в состоянии конфликта с национальной администрацией Палестинской автономии.

Deutsche Welle
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