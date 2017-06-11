Easyjet экстренно сел в Кельне из-за подозрительного разговора

bbcrussian.com
воскресенье, 11 июня 2017 г. 11:55
Самолет авиакомпании Easyjet Airbus 319, летевший из Словении в Британию, совершил экстренную посадку в немецком Кёльне после того, как пилотам сообщили о подозрительном разговоре.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Прибывшие в аэропорт полицейские взорвали рюкзак, находившийся на борту, передают немецкие СМИ.

Как сообщили агентству Франс пресс в полиции, пассажиры передали пилоту, что несколько человек на борту говорили на какую-то тему, связанную с терроризмом.

После этого командир воздушного судна решил посадить самолет. Полицейские эвакуировали 151 пассажира и задержали трех подозреваемых.

Затем саперы провели контролируемый подрыв рюкзака, принадлежавшего одному из задержанных. Информации о содержимом рюкзака не поступало.

Во время инцидента с 19:00 до 22:00 по местному времени аэропорт Кёльн-Бонн не работал. Десять рейсов было направлено в другие аэропорты, 20 вылетов задержаны.

Полицейские в Германии и других европейских странах остаются в состоянии повышенной готовности после серии терактов. 2 июня в немецком городе Нюрбурге был прерван рок-фестиваль из-за угрозы теракта, которая в итоге оказалась ложной.

Вечером 3 июня трое человек в Лондоне сбили несколько пешеходов, а затем стали нападать на прохожих с ножами. Погибли 8 человек, несколько десятков получили ранения.

22 мая теракт произошел в Манчестере. Вечером в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт певицы Арианы Гранде, смертник взорвал бомбу. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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Easyjet экстренно сел в Кельне из-за подозрительного разговора

Easyjet экстренно сел в Кельне из-за подозрительного разговора
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