Джорджа Буша отключили от аппарата искусственного дыхания

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Gazeta.ru
суббота, 21 января 2017 г. 07:57
Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего отключили от аппарата искусственного дыхания утром 20 января, в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.
George'as Bushas
© Reuters/Scanpix

Об этом сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт в своем твиттере. По его словам, Буш стал дышать сам и вместе со своей женой Барбарой посмотрел церемонию инаугурации.

92-летний Буш остается в стабильном состоянии в больнице в городе Хьюстон, штат Техас, где продолжает лечить воспаление легких.

Буш-старший заранее извинился перед Трампом за то, что пропустит его инаугурацию из-за проблем со здоровьем.

Gazeta.ru
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