Джон Маккейн не верит в "перезагрузку" отношений с Кремлем

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Deutsche Welle
пятница, 13 января 2017 г. 08:09
Сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа.
© DELFI / Domantas Pipas

"Я видел трех президентов — Буша, Клинтона и Обаму, — веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", — заявил Маккейн в среду, 11 января, в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью" в Вашингтоне. Но единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана — достижение мира через силу".

"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, — это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", — подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаках, отметил сенатор. В то же время он признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы". Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.

Deutsche Welle
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