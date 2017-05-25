Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык‍

Бывший госсекретарь США Джон Керри в своей речи перед выпускниками Гарварда посоветовал им учить русский язык, сообщает Politico со ссылкой на текст речи Керри.

”Меня часто спрашивают каков секрет оказания реального влияния на правительство. Что ж, он недавно поменялся. — говорится в речи Керри. — Я раньше говорил: "Участвуете в выборах или получите образование на факультете Кеннеди в Гарварде. С этой администрацией в Белом доме я бы сказал: "Покупайте Rosetta Stone (программу для изучения иностранных языков) и учите русский"”.

В речи Керри также комментирует увольнение президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми, пишет Дождь.

”Нет, это не нормально, когда главу ФБР увольняют за то, что он расследовал связи между Россией и предвыборным штабом человека, который его уволил, — отмечается в тексте. — И не нормально, закрывая глаза и слушая новости, слышать, что политический диалог в Америке становится слишком похожим на дискурс в тех странах, которые Госдепартамент советует американцам не посещать”.

ФБР и Конгресс США ведут расследование о связях предвыборного штаба Трампа с российскими властями. В рамках этого дела допрашивают бывших советников американского президента Майкла Флинна и Пола Манафорта.

Трамп уволил Джеймса Коми в середине мая, сначала объяснив это недовольством его решением прекратить расследование в отношении бывшего госсекретаря и соперника на президентских выборах Хиллари Клинтон. Позднее в телевизионном интервью он признал, что решение об увольнении было связано с делом о ”российских связях”.

Джон Керри был госсекретарем США при администрации президента Барака Обамы с 2013 по начало 2017 года.