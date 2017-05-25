Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык‍

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Телеканал "Дождь"
четверг, 25 мая 2017 г. 11:55
Бывший госсекретарь США Джон Керри в своей речи перед выпускниками Гарварда посоветовал им учить русский язык, сообщает Politico со ссылкой на текст речи Керри.
Johnas Kerry
© Reuters/Scanpix

«Меня часто спрашивают каков секрет оказания реального влияния на правительство. Что ж, он недавно поменялся. — говорится в речи Керри. — Я раньше говорил: "Участвуете в выборах или получите образование на факультете Кеннеди в Гарварде. С этой администрацией в Белом доме я бы сказал: "Покупайте Rosetta Stone (программу для изучения иностранных языков. — Дождь) и учите русский"».

В речи Керри также комментирует увольнение президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми.

«Нет, это не нормально, когда главу ФБР увольняют за то, что он расследовал связи между Россией и предвыборным штабом человека, который его уволил, — отмечается в тексте. — И не нормально, закрывая глаза и слушая новости, слышать, что политический диалог в Америке становится слишком похожим на дискурс в тех странах, которые Госдепартамент советует американцам не посещать».

ФБР и Конгресс США ведут расследование о связях предвыборного штаба Трампа с российскими властями. В рамках этого дела допрашивают бывших советников американского президента Майкла Флинна и Пола Манафорта.

Трамп уволил Джеймса Коми в середине мая, сначала объяснив это недовольством его решением прекратить расследование в отношении бывшего госсекретаря и соперника на президентских выборах Хиллари Клинтон. Позднее в телевизионном интервью он признал, что решение об увольнении было связано с делом о «российских связях».

Джон Керри был госсекретарем США при администрации президента Барака Обамы с 2013 по начало 2017 года.

Телеканал "Дождь"
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