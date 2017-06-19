Джихадисты напали на курорт в Мали: погибли два человека

Представитель Министерства внутренних дел страны Баба Сиссе заявил, что в настоящий момент "ситуация находится под контролем", однако жертв избежать не удалось. Пока известно о двух погибших. Один из них имеет двойное гражданство Франции и Габона, о происхождении второго погибшего информации нет.

Очевидец рассказал агентству, что во время атаки находился в непосредственной близости от курорта. По его словам, туристы сразу начали разбегаться, а двое полицейских начали перестрелку с нападавшими. Позднее к месту подъехало четыре полицейских автомобиля и французские солдаты на бронированных машинах. Над туристическим комплексом кружит вертолет.

Около полуночи по московскому времени стало известно, что спецслужбам в ходе операции удалось освободить 32 заложников, захваченных боевиками. Точное число людей, которое может находиться на территории курорта, не уточняется.

Ни одна террористическая группировка к настоящему моменту не взяла на себя ответственность за атаку.

Отметим, что в Мали регулярно происходят нападения на места отдыха иностранцев. Одним из самых кровавых терактов стала атака на отель Radisson Blu в Бамако. Боевики тогда захватили в заложники 170 человек. Преступники были ликвидированы во время штурма. Среди погибших гражданских оказались шестеро граждан России, сотрудники авиакомпании "Волга-Днепр".

Ответственность за то нападение взяла на себя террористическая группировка "Аль-Мурабитун", связанная с запрещенной в России "Аль-Каидой".