Джигурду лишили гражданства ДНР

"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", — заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник.

Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке.

"Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР", — сказал Захарченко.

Около недели назад Джигурда сообщил журналистам, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. На церемонии вручения паспорта актер заявил, что гордится тем, что стал гражданином Донецкой республики.

А в конце 2016 года сообщалось, что паспорт ДНР получил российский актер Иван Охлобыстин. После этого украинские правоохранительные органы завели на него уголовное дело. Кроме того, ему с осени 2014 года запрещен въезд на Украину.