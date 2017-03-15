Джигурду лишили гражданства ДНР

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Интерфакс
среда, 15 марта 2017 г. 10:01
Российский актер и шоумен Никита Джигурда более не является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", — заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник.

Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке.

"Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР", — сказал Захарченко.

Около недели назад Джигурда сообщил журналистам, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. На церемонии вручения паспорта актер заявил, что гордится тем, что стал гражданином Донецкой республики.

А в конце 2016 года сообщалось, что паспорт ДНР получил российский актер Иван Охлобыстин. После этого украинские правоохранительные органы завели на него уголовное дело. Кроме того, ему с осени 2014 года запрещен въезд на Украину.

Интерфакс
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