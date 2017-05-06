Джамала призвала не дать России испортить Евровидение

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rus.DELFI.lv
суббота, 6 мая 2017 г. 15:35
Певица Джамала призывает украинцев не позволить России испортить Евровидение-2017 и не поддаваться на провокации.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Об этом она сказала журналистам Reuters, передает liga.net.

"Мне кажется, что мы должны ожидать новых провокаций (со стороны РФ - ред.), потому что наша победа сильно их задела", - считает победительница Евровидения-2016.

"И я обращаюсь ко всем в Украине - нужно быть очень осторожными и не поддаваться на провокации", - сказала она.

Джамала выступит в финале конкурса 13 мая вместе с другой победительницей Евровидения от Украины, Русланой.

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