Двух сотрудников рок-фестиваля Rock am Ring задержали по подозрению в подготовке теракта

NEWSru.com
суббота, 3 июня 2017 г. 11:13
В Германии полиция задержала двух сотрудников фирмы, обслуживающей крупнейший рок-фестиваль Rock am Ring, который проходит рядом с Нюрбургрингом. По данным местной газеты Die Welt, работники якобы пронесли на территорию фестиваля предмет, похожий на взрывное устройство, передает ТАСС. Как сообщалось ранее, фестиваль был приостановлен в экстренном порядке из-за террористической угрозы.
Vokietijoje evakuotas "Rock Am Ring" festivalis
© AFP / Scanpix

Издание утверждает, что как минимум один из взятых под стражу подозревается в связях с радикальными исламистами. Газета Bild утверждает, что к настоящему моменту оба задержанных были допрошены стражами порядка, однако об итогах проведенных правоохранителями мероприятий немецкие СМИ не сообщают.

В пятницу вечером полиция попросила всех участников и зрителей покинуть площадь, где оборудована концертная площадка. Стражи порядка объяснили свои действия тем, что они получили "конкретные сведения, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу".

В настоящее время на месте проведения фестиваля проходят следственные действия. На странице фестиваля в Facebook организаторы призывают посетителей "помочь проведению расследования" и покинуть территорию. Подробностей того, о каком роде угрозы идет речь, пока нет.

Rock am Ring - один из самых крупных фестивалей рок-музыки. Он проходит каждый год в первую неделю июня с 1985 года. В этом году на сцене в Нюрбургринг должны выступить такие мировые исполнители, как Rammstein, System of a Down, Die Toten Hosen, In Flames и другие. В этот раз на фестиваль съехались 87 тысяч любителей рок-музыки со всего мира.

Немецкие журналисты отмечают, что в стране относятся крайне серьезно к любым сообщениям о потенциальной террористической угрозе после недавних событий в Манчестере, где 22 мая произошел теракт на концерте американской певицы Арианы Гранде. Тогда из-за взрыва во время выступления певицы на Manchester Arena погибли 22 человека, более 60 раненых остаются в больницах.

NEWSru.com
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Двух сотрудников рок-фестиваля Rock am Ring задержали по подозрению в подготовке теракта

Vokietijoje evakuotas Rock Am Ring festivalis
В Германии полиция задержала двух сотрудников фирмы, обслуживающей крупнейший рок-фестиваль Rock am Ring, который проходит рядом с Нюрбургрингом. По данным местной газеты Die Welt, работники якобы пронесли на территорию фестиваля предмет, похожий на взрывное устройство, передает ТАСС. Как сообщалось ранее, фестиваль был приостановлен в экстренном порядке из-за террористической угрозы.
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