Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства", сообщает ТАСС со ссылкойг на Минобороны РФ.
Sirijos žemėlapis, 2017 m. gegužė

"При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ. Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам, отметили в ведомстве.

Ранее сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе наступления на город Дейр-эз-Зор за сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами. Боевики террористической группировки "Исламское государство" были выбиты с позиций вдоль дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор на юге провинции Ракка.

В Сирии с 2011 года длится противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе "Исламское государство". ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.

Lenta.ru
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