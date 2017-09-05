"При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ. Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам, отметили в ведомстве.
Ранее сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе наступления на город Дейр-эз-Зор за сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами. Боевики террористической группировки "Исламское государство" были выбиты с позиций вдоль дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор на юге провинции Ракка.
В Сирии с 2011 года длится противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе "Исламское государство". ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.
Сенатор в США назвала программы Касперского угрозой для безопасности (3)
Продукты «Лаборатории Касперского» — «угроза для...
Как будут работать новые правила на украинской границе? (1)
Начиная с 2018 года, Украина вводит новые правила въезда...
Число неверующих в Великобритании впервые превысило 50%
Данные проведенного в Великобритании опроса...
"Назвать войну - войной": есть ли выход из тупика в Донбассе? (25)
Первые минские соглашения, подписанные ровно три года...
OCCRP: Баку платил взятки европейским политикам из "черных касс" (1)
Международный журналистский консорциум провел...
TOP новостей
Шиленас: минимальную зарплату повышать не надо, она и так большая (5)
Перед началом новой сессии Сейма и политического...
Перезагрузка: какие новшества ждут школы национальных меньшинств? (1)
Начался новый учебный год, который принесет учащимся...
У водителей нет выбора – растут страховые взносы (27)
В последнее время водители жалуются на возросшие...
Семья депутата Скарджюса владеет прибыльным бизнесом в Беларуси (7)
Семья члена литовского парламента, социал-демократа и...