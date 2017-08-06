Два туриста из Китая "кинули зиги" у здания Рейхстага. Их арестовали и крупно оштрафовали

Полиция Германии задержала двух туристов из Китая, которые вскинули руки в нацистском приветствии у здания Рейхстага, федерального парламента ФРГ.

Как сообщает The Guardian, задержанными оказались мужчины 36 и 49 лет. Они "кидали зиги" и фотографировали друг друга на телефоны.

Китайских туристов доставили в участок. Мужчин обвинили в "использовании символов запрещенных организаций". Их отпустили только после того, как выписали штраф в 500 евро каждому.

В Германии действуют строгие законы против пропаганды нацизма. Эти законы, как отмечает The Daily Mail, часто применяются против правых радикалов в ФРГ.