Два туриста из Китая "кинули зиги" у здания Рейхстага. Их арестовали и крупно оштрафовали

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Newsru.ua
воскресенье, 6 августа 2017 г. 13:09
Полиция Германии задержала двух туристов из Китая, которые вскинули руки в нацистском приветствии у здания Рейхстага, федерального парламента ФРГ.
Reichstagas Berlyne
© Kontis Šatūnas

Как сообщает The Guardian, задержанными оказались мужчины 36 и 49 лет. Они "кидали зиги" и фотографировали друг друга на телефоны.

Китайских туристов доставили в участок. Мужчин обвинили в "использовании символов запрещенных организаций". Их отпустили только после того, как выписали штраф в 500 евро каждому.

В Германии действуют строгие законы против пропаганды нацизма. Эти законы, как отмечает The Daily Mail, часто применяются против правых радикалов в ФРГ.

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