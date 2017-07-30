Два человека застрелены в ночном клубе в Германии

Два человека погибли в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц.

В ночь на воскресенье, 30 июля, 34-летний мужчина открыл стрельбу в ночном клубе, убив одного человека и тяжело ранив еще троих. Остальные посетители заведения были вынуждены спасаться от нападавшего бегством.

Прибывшие на место преступления полицейские попытались задержать стрелка на выходе из дискотеки. Однако он открыл огонь по стражам правопорядка, ранив одного из них.

В ходе завязавшейся перестрелки мужчина был убит.

О причине трагедии, равно, как и о том, действовал ли преступник в одиночку, данных пока нет. Полиция оцепила место преступления. Ведется расследование.