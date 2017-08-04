Два центра. В Эстонии раскололась главная "русская" партия

Центристская партия Эстонии, за которую традиционно голосует русскоязычное население страны, пойдет на предстоящие муниципальные выборы в Таллине двумя отдельными списками. Портал Delfi рассказывает о том, что случилось с эстонскими центристами, которые очень похожи на латвийское "Согласие".

В четверг, 3 августа, экс-председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэр Таллина Эдгар Сависаар сообщил о создании своего избирательного союза на выборах в органы местного самоуправления в Таллине. Его главным партнером по проекту стала депутат эстонского парламента Ольга Иванова. Другой, официальный список поддерживает нынешнее руководство партии, включая вице-мэра Таллина Михаила Кылварта и евродепутата Яну Тоом.

С того момента, как Центристская партия вошла в правительство, она так и не решила многих проблем, заявила Иванова. Обществу, по ее словам, предлагаются половинчатые решения. "Мы хотим поддерживать правительство Юри Ратаса, но мы видим запрос избирателей на то, чтобы на местных выборах был избирательный союз, который мыслит шире и предлагает более смелые идеи, чем Центристская партия", - сказала она.

Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас на известие о возникновении конкурирующего списка отреагировал негативно. "Я совершенно уверен, что как для Сависаара, так и в первую очередь для его избирателей самой большой потерей станет то, что они не смогут реализовать свой результат через Центристскую партию", - заявил Ратас.

Конфликт внутри эстонского "Согласия"

Портал Delfi уже писал, что в последние месяцы внутри крупнейшей партии Эстонии назревал серьезный конфликт. Формальным поводом послужили события 9 мая — руководство партии тогда публично осудило тот факт, что два депутата эстонского парламента (Рийгикогу), Ольга Иванова и Оудекки Лооне, возложили цветы к "Бронзовому солдату", а Иванова к тому же дала интервью российскому новостному агентству "Спутник".

Председатель партии и премьер-министр страны Юри Ратас заявил тогда, что у Эстонии нет причин праздновать День Победы. "Я считаю, что 9 мая 1945 года означало продолжение оккупации в еще более тяжелой форме", — пояснил Ратас свое отношение к поступку коллег.

Эстонскую Центристскую партию часто сравнивают с латвийским "Согласием". Политические достижения обеих организаций основаны на поддержке русскоязычного электората, благодаря чему "центристы" много лет контролируют Таллин и крупнейшие самоуправления на северо-востоке Эстонии (там живут преимущественно неэстонцы), "согласисты" — Ригу и Латгалию.

Обе партии придерживаются скорее левоцентристких взглядов и позиционируют себя как политическая сила, защищающая интересы нацменьшинств. Лидеры и "центристов", и "согласистов" в свое время совершали поступки, категорически не приемлемые для национально ориентированного мейнстрима: Нил Ушаков подписался на референдуме за второй государственный язык, Эдгар Сависаар выступал против переноса памятника "Бронзовому солдату". Каждого из них на страницах национальных СМИ регулярно упрекают в "пророссийскости". Другой повод для публичной критики обеих партий — наличие договоров о сотрудничестве с "Единой Россией".

Судьба "центристов" развернулась на 180 градусов осенью прошлого года. Тогда на внеочередном конгрессе партия сменила руководство, и пост председателя перешел от Сависаара к политику нового поколения Юри Ратасу. Сразу после этого партия получила возможность войти в правительственную коалицию, а Ратас был назначен премьер-министром страны. Помимо центристов посты министров поделили между собой социал-демократы и национально ориентированная партия "Отечество и Республика" (аналог латвийского Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ).

Условия, на которых Центристскую партию взяли в правительство, нельзя назвать выгодными — хотя партия имеет самую крупную фракцию в парламенте (27 мест), как и остальным партнерам, ей досталось только пять министерских портфелей, причем, среди них нет ни одного "силового" ведомства (МВД, Минобороны) и считающихся в политическом мире стратегически важных (Министерство иностранных дел, Министерство юстиции).

После попадания в правительство "центристы" заметно сменили свою риторику в отношении вопросов внешней политики: например, если Эдгар Сависаар выступал против антироссийских санкций, то Юри Ратас их поддерживает. Не удалось "центристам" до сих пор исполнить и те немногие обещания, которые были даны национальным меньшинствам, касающиеся гражданства и русского образования. По данным эстонских СМИ, поддержка Центристской партии среди русскоязычных за полгода заметно сократилась. В свою очередь, личный рейтинг Сависаара по-прежнему высок. По данным исследования Kantar Emor, 42% сторонников Центристской партии в Таллине готовы отдать свои голоса списку Сависаара, если такой возникнет.

К альтернативному списку планировала присоединиться и евродепутат Яна Тоом, которая, однако, после переговоров с руководством партии решила остаться. В предвыборную программу центристов в Таллине вошли более десятка предложенных ею пунктов. Также на фоне этих событий министр образования и науки Майлис Репс анонсировала запуск с сентября пилотной программы, предусматривающая более гибкое преподавание школьных предметов и эстонского языка в трех столичных гимназиях.

Следует отметить, что Сависаар и Иванова не собираются покидать ряды Центристской партии.