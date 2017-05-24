Дутерте свернул визит в Москву и срочно возвращается на Филиппины

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NEWSru.com
среда, 24 мая 2017 г. 11:17
Президент Филиппин Родриго Дутерте, который находится с официальным визитом в Москве и пытается убедить Владимира Путина в необходимости поставок оружия его стране, в срочном порядке возвращается на родину, где введено военное положение в провинции Минданао из-за столкновений государственной армии с террористами.
© AFP / Scanpix

Визит Дутерте в Москву должен был продлиться до 26 мая. Однако из-за форс-мажора его встреча с Путиным была перенесена с 25-го на 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

Ранее, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта по поставкам Маниле стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов, Дутерте заявил: "Я думаю, мне нужно будет убедить президента Путина, чтобы Россия поставила нам вооружение. Речь не идет о большом количестве вооружений. Это, в частности, высокоточные наземные ракеты".

"Россия в этом лучше, чем американцы, я решил обратиться к ней. Но россияне не только лучше в этом, они щедры и готовы помочь", — объяснял ранее президент Филиппин.

Как сообщает агентство Reuters, 23 мая Дутерте ввел военное положение в филиппинской провинции Минданао из-за деятельности повстанческой группировки "Маут", связанной с террористической организацией "Исламское государство".

NEWSru.com
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