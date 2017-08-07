Дудаев предсказывал аннексию Крыма 22 года назад

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Кавказ. Реалии
понедельник, 7 августа 2017 г. 09:45
Россия уже давно вынашивает план заселения Кавказа жителями отдаленных регионов России. Об этом и других намерениях Кремля в 1995 году рассказал президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев в интервью программе "Взгляд". Видео этого малоизвестного интервью на днях выложил в YouTube его сын Деги Дудаев.
© Youtube

"Чечня – это только фактор. А далее – Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия. Планировалось здесь вот что: Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан, вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия - все они должны быть полностью под юрисдикцией России, с присутствием российских войск".

По словам Дудаева, это показано на карте, спланированной в Генеральном штабе российских Вооруженных Сил.

Упомянул Дудаев и Крым, и о военном противостоянии между Россией и Украиной.

"А далее – Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и эти войска должны были перейти в Крым (...) Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых".

Кавказ. Реалии
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