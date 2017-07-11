Дональд Трамп вступил в твит-полемику с Челси Клинтон о месте Иванки на G20

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bbcrussian.com
вторник, 11 июля 2017 г. 13:52
Дональд Трамп и бывшая "первая дочь" США Челси Клинтон обменялись колкостями в "Твиттере" о правомерности решения президента США уступить на время свое место рядом с лидерами других мировых держав на саммите G20 своей дочери Иванке.
Ivanka Trump
© AP / Scanpix

В понедельник утром Дональд Трамп написал в "Твиттере": "Я попросил Иванку подержать место. Это совершенно стандартно. Ангела М согласна!" (имеется в виду канцлера Германии Ангелу Меркель).

В следующем твите он добавил: "Если бы Челси Клинтон попросили подержать место матери, пока ее мать сдает нашу страну, то фейковые новости разразились бы криками: "Челси в президенты!".

Челси Клинтон, которой было 12 лет, когда ее отец стал президентом США, ответила: "Доброе утро, господин президент. Ни моя мать, ни мой отец никогда бы не попросили меня об этом. Вы сдавали нашу страну? Надеюсь, нет".

Иванка Трамп ненадолго заняла место отца во время одного из заседаний на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Это произошло в субботу, когда Трамп покинул заседание, посвященное Африке, чтобы провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Заняв место отца, Иванка Трамп оказалась рядом с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, этот случай можно назвать беспрецедентным, поскольку подобной ситуации в истории саммитов G20 не было.

Иванка Трамп, у которой есть свой рабочий кабинет в Белом доме, является официальной советницей своего отца. Однако в случае, если лидер страны вынужден отсутствовать на одном из заседаний G20, его место обычно занимает должностное лицо более высокого ранга.

Поступок Иванки Трамп и ее отца вызвал негодование пользователей социальных сетей, посчитавших, что она не внесла сколько-нибудь заметного вклада в дискуссию о проблемах здравоохранения и миграции в Африке.

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что твит Трампа не был атакой на Клинтонов, а скорее "это был ответ на возмутительное нападение на старшего советника Белого дома".

"Если бы у нее была другая фамилия, я думаю, ее бы постоянно восхваляли, а не нападали на нее", — добавила Сандерс, подчеркнув, что она считает, что "мы должны гордиться госпожой Трамп".

С тех пор как ее мать проиграла президентские выборы в 2016 году, Челси Клинтон часто критикует в социальных сетях нынешнего президента США и политику его администрации.

Несмотря на политическое соперничество их семей, Челси Клинтон и Иванка Трамп, которым соответственно 37 и 35 лет, ранее говорили, что они "очень хорошие друзья".

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