Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина.

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал главу ФБР Джеймса Коми, что тот больше не работает и снят с должности", - говорится в заявлении Белого дома.

"ФБР - одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", - заявил Трамп.

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

В письме Трампа главе ФБР говорится, что он "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Сам Коми выступал перед своими коллегами в Лос-Анджелесе перед началом кампании по найму новых сотрудников ФБР. Во время его выступления один из его помощников принес ему записку, в которой было сказано, что он уволен. Коми немедленно сообщил об этом собравшимся.

Письма Клинтон

Неожиданное решение было принято спустя несколько часов после того, как стало известно, что Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе неделю назад.

Соперница Трампа по предвыборной гонке возлагала на Коми вину за свой проигрыш на президентских выборах.

3 мая, давая показания юридическому комитету сената США, Коми сказал, что помощница Клинтон Хума Абедин переслала "сотни и тысячи" имейлов своему тогдашнему мужу Энтони Уинеру, для того чтобы тот их распечатал, и что некоторые из этих электронных посланий содержали секретную информацию.

Но во вторник ФБР признало, что Абедин отправила лишь две цепочки электронной почты с секретной информацией.

Об этом сенату сообщил в письменном виде заместитель директора ФБР по вопросам связей с конгрессом Грегори Брауер.

Большинство из 49 тысяч имейлов от Абедин, обнаруженных на компьютере Уинера, оказались там в результате резервного копирования с ее телефона Blackberry.

В конечном итоге оказалось, что все 12 засекреченных цепочек электронных писем, найденных в компьютере Уинера, уже были проанализированы следователями при изучении других электронных устройств.