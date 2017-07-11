Дональд Трамп приедет в Британию в 2018 году

Как стало известно Би-би-си, правительство Соединенного Королевства и администрация Белого дома выбирают наиболее удобное время для визита Трампа в Британию.

Дональд Трамп принял приглашение королевы Елизаветы II посетить страну с государственным визитом, когда британский премьер Тереза Мэй находилась в Вашингтоне в январе этого года.

В Британии, однако, это приглашение вызвало волну возмущения, и сообщалось, что Трамп якобы даже решил отказаться от поездки в Лондон, поскольку не хотел, чтобы по поводу его визита возникли протесты.

Почти два миллиона британцев подписали петицию с требованием не приглашать американского президента с государственным визитом. По сведениям, полученным Би-би-си, визит Дональда Трампа в Британию может состояться уже в будущем году.

Крупные британские политики, включая лидера лейбористов Джереми Корбина и бывшего лидера либеральных демократов Тима Фаррона, назвавшего Дональда Трампа "американским конфузом", призвали отменить визит.

Кроме того, возникли вопросы, почему Дональда Трампа пригласили сразу же после вступления в должность, тогда как его предшественника Барака Обаму - только через два с половиной года после начала пребывания на посту президента.

К тому же Тереза Мэй пригласила президента сразу же после того, как он объявил о запрете на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, что вызвало негодование в мире.

Мэр Лондона Садик Хан резко осудил Трампа за ужесточение условий иммиграции, заявив, что Соединенное Королевство "не должно расстилать ковровую дорожку перед президентом США, чья политика идет вразрез с нашими ценностями".

Ожидалось, что сообщение о государственном визите президента США будет включено в речь британской королевы, в которой излагаются законодательные инициативы правительства на ближайшее время.

Но этого не произошло, и теперь официальное объявление о визите ожидается в октябре.

Белый дом заявил, что у президента нет никаких сомнений по поводу визита, и что он надеется, что взаимоприемлемое решение будет найдено в самое ближайшее время.

Королева, как правило, принимает двух мировых лидеров с государственным визитом в год. С восшествия на престол в 1952 году она приняла 109 лидеров разных стран в рамках государственных визитов.

Государственные визиты проходят с большой помпой и соблюдением многочисленных церемоний. Однако правительство использует их и для того, чтобы продвигать национальные интересы Британии.