Дональд Трамп приедет в Британию в 2018 году

Дональд Трамп принял приглашение королевы Елизаветы II посетить страну с государственным визитом, когда британский премьер Тереза Мэй находилась в Вашингтоне в январе этого года.
В Британии, однако, это приглашение вызвало волну возмущения, и сообщалось, что Трамп якобы даже решил отказаться от поездки в Лондон, поскольку не хотел, чтобы по поводу его визита возникли протесты.
Почти два миллиона британцев подписали петицию с требованием не приглашать американского президента с государственным визитом. По сведениям, полученным Би-би-си, визит Дональда Трампа в Британию может состояться уже в будущем году.
Крупные британские политики, включая лидера лейбористов Джереми Корбина и бывшего лидера либеральных демократов Тима Фаррона, назвавшего Дональда Трампа "американским конфузом", призвали отменить визит.
Кроме того, возникли вопросы, почему Дональда Трампа пригласили сразу же после вступления в должность, тогда как его предшественника Барака Обаму - только через два с половиной года после начала пребывания на посту президента.
К тому же Тереза Мэй пригласила президента сразу же после того, как он объявил о запрете на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, что вызвало негодование в мире.
Мэр Лондона Садик Хан резко осудил Трампа за ужесточение условий иммиграции, заявив, что Соединенное Королевство "не должно расстилать ковровую дорожку перед президентом США, чья политика идет вразрез с нашими ценностями".
Ожидалось, что сообщение о государственном визите президента США будет включено в речь британской королевы, в которой излагаются законодательные инициативы правительства на ближайшее время.
Но этого не произошло, и теперь официальное объявление о визите ожидается в октябре.
Белый дом заявил, что у президента нет никаких сомнений по поводу визита, и что он надеется, что взаимоприемлемое решение будет найдено в самое ближайшее время.
Королева, как правило, принимает двух мировых лидеров с государственным визитом в год. С восшествия на престол в 1952 году она приняла 109 лидеров разных стран в рамках государственных визитов.
Государственные визиты проходят с большой помпой и соблюдением многочисленных церемоний. Однако правительство использует их и для того, чтобы продвигать национальные интересы Британии.