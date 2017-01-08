Дональд Трамп определился с главой национальной разведки

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Deutsche Welle
воскресенье, 8 января 2017 г. 10:17
Новым координатором деятельности спецслужб США станет 73-летний Дэн Коутс. Он известен как сторонник жесткой линии в отношении России и выступал за введение санкций против Москвы.
Donaldas Trumpas
© AP/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы национальной разведки США экс-сенатора от штата Индиана Дэниэла Рея (Дэна) Коутса. Об этом сообщил в субботу, 7 января, штаб Трампа.

На посту директора национальной разведки после его утверждения Сенатом 73-летний Коутс сменит Джеймса Клэппера. В его задачу входит координация деятельности 16-ти спецслужб США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности. Директор не может напрямую вмешиваться в работу спецслужб, его задача состоит в обобщении поступающей информации.

Коутс провел в общей сложности 15 лет на посту сенатора, представляя Индиану от Республиканской партии в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В последние годы он состоял в сенатском комитете по разведке. В 2001-2005 годах Коутс занимал пост посла США в Германии.

Агентства называют его "умеренным" или "традиционным" консерватором. Коутс был сторонником введения санкций в отношении России в 2014 году. В марте того же года он был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Deutsche Welle
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