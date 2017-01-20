Дональд Трамп официально стал президентом США

В Вашингтоне стартовала церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Первым мероприятием традиционно стало посещение церковной службы неподалеку от Белого дома. После Трамп в сопровождении будущего вице-президента Майкла Пенса, который также присутствовал на службе, отправился на встречу с 44-м президентом Бараком Обамой и его заместителем Джо Байденом.

Позже начнется торжественная процессия к Капитолию, по окончании которой на ступенях здания Трамп принесет президентскую клятву. Таким образом, Трамп станет 45-м президентом в истории США.

Церемония инаугурации началась в 09:30 по времени восточного побережья США с музыкальных выступлений у западной лестницы Капитолия. 16-летняя певица Джеки Иванко исполнила национальный гимн. После 11 утра начались выступления религиозных лидеров.

Глава инаугурационного комитета сенатор Рой Блант произнес речь, в которой он вспомнил о бывшем президенте страны Рональде Рейгане, который перенес инаугурацию на место, на котором она прошла сегодня - у западного крыла Капитолия.

После этого молитву произнес кардинал Тимоти Долан. Музыкальное сопровождение торжественной церемонии легло на хор университета Миссури, который специально по случаю инаугурации приехал в Вашингтон.

Со сцены выступил и лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. "Я стою тут, уверенный в будущем нашей страны, только из-за одного - из-за вас, американцев!", - заявил он. Шумер также подчеркнул необходимость мирной передачи власти, которая "делает Америку Америкой".

После этого клятву произнес избранный вице-президент США Майк Пенс. Вскоре судья Джон Робертс принял присягу Дональда Трампа, по окончании которой он официально стал 45-м президентом США.

"У этой церемонии особое значение. Мы не только передаем власть от одной президентской администрации другой, от одной политической партии другой. Это возвращение власти из столицы Вашингтона обратно в руки людей по всей стране", - объявил Трамп, выступая со сцены с речью после принятия присяги.

"На протяжении долгого времени небольшая группа людей в Вашингтоне получала все богатство, однако люди по всей стране страдали. Истеблишмент защищал только свои интересы. Их успехи не были вашими успехами. Когда они праздновали в Вашингтоне, люди по всей стране сталкивались с проблемами", - продолжил президент.

Трамп подчеркнул, что страна принадлежит всем, кто здесь сегодня собрался, и тем, кто следит за происходящим по телевизору. "Это ваш день. Это ваш праздник. Это ваша страна. США - это ваша страна. Неважно, какая партия у власти. Важно, что правительство будет защищать интересы народа. 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда власть в стране вернулась вновь в руки народа США", - объявил глава государства.

"Забытые люди Америки больше не будут забыты. Нация служит для того, чтобы обслуживать народ. Матери и дети в бедности. Закрытые фабрики как надгробия по всей стране", - добавил Трамп, отметив разгул преступности и наркомании по всей стране.

Новый президент США также подчеркнул, что отныне Вашингтону будет следовать девизу "Америка - в первую очередь!". Теперь, по словам Трампа, все решения во внутренней и внешней политике Белый дом будет исходить исключительно из интересов США.

"Мы будем следовать двум правилам: покупай американское, нанимай американцев", - заверил Трамп. Кроме того, он пообещал народу "стереть с лица Земли радикальный исламский терроризм".

Утром 20 января президент Барак Обама вместе с первой леди страны Мишель Обамой встретили Трампа с супругой на пороге Белого дома. Они обменялись приветствиями, а Мелания Трамп вручила уходящей первой леди подарок. После этого все проследовали внутрь для проведения традиционного чаепития.

Ранее будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал о том, что избранный президент до последнего момента вносил правки в свою инаугурационную речь, которая будет "очень личной". По его словам, Трамп не будет рассказывать о законодательной повестке, но расскажет о вызовах, стоящих перед США, и своем "видении Америки".

При этом уже в первые дни Трамп может отменить те указы президента Обамы, с которыми он не согласен. Ожидается, что в течение следующих нескольких дней, в том числе в пятницу, Трамп подпишет несколько президентских указов, "воплощая планы реальных изменений". В его администрации говорят, что избранный президент продолжает размышлять над тем, в каких областях будет идти эта работа и в каком порядке.

Впрочем, ранее сообщалось, что Трамп не собирается торопиться со вступлением в должность и хочет начать президентство с пары выходных.

Накануне, за день до своей инаугурации, Трамп прибыл в столицу страны Вашингтон. Визит начался с посещения Арлингтонского национального кладбища, после чего Трамп пришел на концерт кантри-исполнителей у мемориала Линкольна. Он отдал честь памятнику Линкольну и вышел к присутствующим, держа за руку жену Меланию. В конце он еще раз позировал у постамента со всей своей семьей.

В четверг утром Трамп и вице-президент Майк Пенс посетили церемонию возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, где покоятся более 400 000 военнослужащих и членов их семей. Вечером Трамп, Пенс и другие члены новой администрации присутствовали на торжественном ужине при свечах с донорами предвыборной кампании в железнодорожном депо "Юнион-Стейшн".

Трамп был избран президентом в ходе выборов, прошедших 8 ноября прошлого года. Он набрал 279 голосов выборщиков против 228 голосов у его основной соперницы - представителя Демократической партии США Хиллари Клинтон. Трамп стал 45-м президентом в истории США.