Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО

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bbcrussian.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 19:45
Президент США Дональд Трамп во вторник одобрил вступление Черногории в НАТО. Бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал документ о ратификации Протокола о присоединении Черногории к Североатлантическому альянсу", - говорится в заявлении Белого дома.

Подписание документа совпало по времени с визитом в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Россия возражает против расширения НАТО.

В конце марта договор о расширении НАТО и вступлении в альянс Черногории подавляющим большинством голосов - 97 против двух - ратифицировал американский сенат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил сенаторов как можно быстрее одобрить вступление Черногории в НАТО - до саммита глав государств-членов альянса, который пройдет в конце мая в Брюсселе.

Черногория отделилась от Сербии по результатам референдума 2006 года. В 2014 году она присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, а с 2015 года вела переговоры о вступлении в НАТО.

Переговоры завершились в мае 2016 года, 25 стран стран-членов альянса уже одобрили решение о приеме Черногории в НАТО.

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