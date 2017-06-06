Дональд Трамп и мэр Лондона обмениваются упреками

Между мэром Лондона Садиком Ханом и президентом США Дональдом Трампом вновь началась война слов.

В понедельник возле мэрии Лондона, неподалеку от Лондонского моста, где вечером в субботу в теракте погибли семь человек, прошла траурная церемония, на которую пришли в числе прочих делегации от разных мусульманских общин Лондона.

В траурной церемонии приняли участие главы всех основных религий и конфессий Британии, мэр Лондона Садик Хан, министр внутренних дел Эмбер Радд, а также представители полиции и парамедики.

"Мы должны понимать, что некоторые хотят внести раскол между нашими общинами. Это не я. Это не мой Лондон, и мы не позволим кому бы то ни было вносить раздор в наше общество, будь то Дональд Трамп или кто бы то ни было", - заявил, выступая на церемонии, Садик Хан.

Президент США подверг критике мэра Лондона за его заявление, в котором он призывал лондонцев к спокойствию.

Трамп написал в "Твиттере", что Садик Хан представил "жалкое оправдание" своим словам о том, что жители Лондона не должны опасаться появления большого количества полицейских на улицах города.

Вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими.

В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. На вечер понедельника 18 пострадавших остаются в критическом состоянии.

Дональду Трампу не понравилось заявление Садика Хана, и он написал в "Твиттере": "Как минимум семь человек погибли и 48 ранены в результате теракта, а мэр Лондона говорит, что нет причин волноваться".

В понедельник Трамп вернулся к этой теме, и вновь написал в "Твиттере": "Жалкое оправдание мэра Лондона Садика Хана, пытавшегося срочно объяснить свои слова о том, что "нет причин волноваться".

Ранее представитель мэра подчеркнул, что Садик Хан говорил лондонцам не переживать в связи с тем, что на улицах города больше обычного полицейских.

Мэр, сказал его представитель, "занят более важными вещами, и у него нет времени отвечать на плохо осведомленные твиты Дональда Трампа, в которых он сознательно цитирует вне контекста слова мэра".

Слова Трампа подверглись критике по обе стороны Атлантического океана.

Многие политики в Великобритании призывают премьер-министра Терезу Мэй отозвать приглашение Трампу посетить Британию позднее в этом году.

Лидер либерально-демократической партии Тим Фаррон сказал: "Этот человек оскорбляет наши национальные ценности в момент скорби".

Премьер-министр Тереза Мэй отказывается критиковать слова американского президента, сказав лишь, что Садик Хан "хорошо работает".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил в защиту Садика Хана, сказав, что тот "делает все абсолютно правильно".

"Я не понимаю, почему Дональд Трамп выступает с нападками против человека, который пытается защитить жителей Лондона. В этом нет никакого смысла", - сказал де Блазио в интервью Би-би-си.

"Конференция мэров США", организация, объединяющая более 1400 мэров американских городов, также выступила в поддержку Саддика Хана.

Садик Хан - верующий мусульманин. Ранее он критиковал попытки нового американского президента запретить въезд в США выходцам из шести стран, населенных, в основном, мусульманами.

Когда Трамп во время своей предвыборной кампании объявил об этом плане, Садик Хан сказал в интервью Би-би-си, что надеется, что тот провалится на выборах.

Хан также назвал взгляды Трампа на ислам "невежественными". В ответ Дональд Трамп призвал мэра Лондона пройти тест на коэффициент интеллекта.