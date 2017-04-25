Доклад: уровень антисемитизма в США вырос после избрания Трампа

bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 13:05
Количество антисемитских инцидентов в США резко выросло в первые месяцы 2017 года, подсчитали эксперты.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Как говорится в исследовании "Лиги по борьбе с клеветой" (Anti-Defamation League), тенденцию к росту количества сообщений об антисемитских происшествиях можно было отследить еще в 2016 году: по сравнению с 2015 годом их число выросло на 34%.

Однако в первом квартале 2017 года рост ускорился - количество инцидентов подскочило сразу на 86%.

За первые три месяца поступило 541 сообщение о преступлениях или угрозах, носящих антисемитский характер. В этом списке - 380 случаев дискриминации, 161 сообщение о заложенных в зданиях синагог и еврейских общин бомбах и одно осквернение кладбища.

Исследователи связывают рост антисемитизма с политической ситуацией в стране, где в январе состоялась инаугурация нового президента Дональда Трампа.

"Президентские выборы 2016 года и напряженная политическая атмосфера сыграли свою роль", - объясняют рост антисемитских инцидентов авторы доклада.

С выборами прямо были связаны 34 инцидента, говорится в исследовании. В качестве примера приводится граффити "Убей евреев, голосуй за Трампа", размещенное в Денвере.

Трамп избирался, используя антимигрантскую риторику, а медиа-поддержку в интернете ему помимо прочих обеспечивали интернет-сайты, выражающие идеи националистов. Одним из таких ресурсов стал сайт Breitbart News - ультраправый новостной ресурс. Исполнительный директор сайта Стив Бэннон сначала возглавлял президентскую кампанию Трампа, а затем был назначен его старшим советником.

Тем временем в целом число насильственных преступлений на почве антисемитизма в мире снизилось на 12%. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе "Антисемитизм в мире" Центра Кантора.

"В России антисемитская пропаганда оставалась наиболее распространенным видом антисемитизма. Было, конечно, и несколько случаев насилия, однако основная часть антисемитизма исходила от СМИ и общественных деятелей", - говорится в докладе.

В России антисемиты издавна склонны представлять евреев как внешнего врага, предпринимающего усилия с целью разрушить страну, а в последние годы этот образ был спроецирован на власти Украины, пришли к выводу исследователи.

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